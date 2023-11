¡Prepara tu armario para el frío con estos 5 básicos!

Si tienes necesidad de renovar tu armario de invierno lo primero son los básicos, ya que son los que te ayudarán a crear diferentes estilos. Aquí te dejamos 5 prendas que no pueden faltar.

Si no has cambiado aún la ropa de verano por la de invierno, debes estar a punto de hacerlo, ya que el frío ha llegado para quedarse y los termómetros ya bajan de los 10º en muchos lugares del país. Vayan preparando jerseys de cuello alto, gorros, bufandas y botas para la lluvia, que esto acaba de empezar. Lo único bueno que tienen las bajas temperaturas es la moda invernal, amada por muchas, te guste o no el frío. En este artículo te vamos a recomendar 5 básicos imprescindibles en tu fondo de armario para este invierno.

Camisa blanca, un imprescindible de la temporada otoño-invierno