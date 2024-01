Zara, Mango, Lefties, Bershka, Massimo Dutti o Primark, comenzarán sus rebajas de invierno muy pronto, en Esdiario te contamos más detalles.

Las rebajas de invierno en tiendas populares como Zara, Mango o Primark generalmente comienzan después de Reyes, el 7 de enero, aunque algunas marcas pueden adelantarse según su elección, gracias a la libertad otorgada por el artículo 25 de la Ley del Comercio Minorista desde 2012.

¿Conoces tus derechos en rebajaS? Garantías, formas de pago, devoluciones o reclamaciones, en este artículo te contamos todos lo necesario para aprovechar al máximo las rebajas de invierno.

Rebajas de Invierno 2024: ¿cuándo comienzan?

Las esperadas rebajas de invierno en populares tiendas como Zara, Mango, Stradivarius o Bershka suelen ser justo después de la festividad de Reyes, específicamente el 7 de enero.

No obstante, es fundamental destacar que algunas marcas podrían iniciar sus rebajas antes de esta fecha. Esta variabilidad se debe al artículo 25 de la Ley del Comercio Minorista, que, desde 2012, otorga a los comercios la libertad de establecer sus propios días de rebajas.

Libertad y variabilidad según la Ley de Comercio

La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, antes vinculaba las rebajas a productos que llevaban al menos un mes en stock y a fechas específicas. No obstante, desde 2012, esta rigidez ha disminuido.

Cada comerciante tiene la libertad de decidir cuándo llevar a cabo las rebajas, con la única condición de que el precio anterior sea superior. En regiones como Cataluña, se establecen límites temporales, como el período invernal del 7 de enero al 6 de marzo, aunque en la mayoría del país la duración es flexible pero debe ser anunciada con antelación y oscilar entre una semana y dos meses.

Etiquetado y transparencia en las Rebajas

Durante las rebajas, es imperativo que los establecimientos etiqueten claramente los productos, mostrando tanto el precio original como el rebajado o el porcentaje de descuento. Además, se prohíbe la oferta de productos defectuosos como rebajados. Este etiquetado transparente facilita una experiencia de compra informada y justa.

Forma de Pago y Devoluciones: lo que debes saber

Durante las rebajas, las políticas de devoluciones y formas de pago deben mantenerse iguales que durante el resto del año. Los consumidores tienen derecho a cambios y devoluciones, especialmente si el artículo presenta defectos. En compras online, se añade el derecho de desistimiento, permitiendo devoluciones sin motivo alguno en un plazo de 14 días.

Garantías y conservación de documentación

Desde el 1 de enero de 2022, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios extiende la garantía legal a tres años para la mayoría de los productos. En caso de averías durante la garantía, se ofrece la elección entre reparación o sustitución, con un plazo de diez años para garantizar la existencia de piezas.

Es esencial conservar el ticket o recibo de compra para cambios o reclamaciones. Mientras que las devoluciones son posibles durante las rebajas, la ley solo obliga al cambio en ciertas condiciones.

Consejos prácticos y reclamaciones

Antes de comprar, es interesante conocer la política de cambios del establecimiento y respetar los plazos establecidos. Evita pagar por adelantado sin garantías y no dudes en quejarte si el precio inicialmente fijado no se respeta.

Ante inconformidades con productos adquiridos en rebajas:

La primera opción es comunicarse con el servicio de atención al cliente de la marca.

Compartir la experiencia en redes sociales puede acelerar la resolución. Si no se llega a un acuerdo, recurrir a los servicios de Consumo de las CCAA o a las juntas arbitrales de Consumo es una opción respaldada por las autoridades, ofreciendo un camino eficaz y vinculante para resolver conflictos.

El sistema arbitral se presenta como un mecanismo de resolución de conflictos extrajudiciales, vinculante y ejecutivo tanto para el consumidor como para la empresa. Puede resultar más ágil y eficaz que la vía jurisdiccional, ofreciendo una solución equitativa a ambas partes.

La Importancia de conservar el ticket o recibo

Mantener el ticket o recibo de compra es fundamental para futuros cambios o reclamaciones. Mientras que en las compras online esta tarea suele ser más sencilla debido a los correos electrónicos de confirmación, en las tiendas físicas, conservar el comprobante de compra es esencial para ejercer cualquier derecho de devolución o garantía.

Las Devoluciones de Artículos

Durante las rebajas, al igual que durante el resto del año, los consumidores tienen el derecho de devolver un artículo adquirido.

Aunque muchos establecimientos adoptan políticas más flexibles, la ley española de devoluciones solo obliga a admitir el cambio en ciertas circunstancias, como la presencia de defectos o tara en el producto o si se trata de una compra a distancia, donde se establece un período legal de desistimiento de 14 días.

Para evitar sorpresas desagradables, es aconsejable:

Preguntar sobre la política de cambios antes de comprar para conocer las posibilidades de cambiar color, talla o modelo, así como el plazo para hacerlo. Respetar el plazo anunciado por el establecimiento para posibles cambios o devoluciones. Informarse sobre la forma de reembolso, ya que algunas tiendas entregan vales o tarjetas en lugar de dinero en efectivo. , ya que algunas tiendas entregan vales o tarjetas en lugar de dinero en efectivo. Evitar pagar por adelantado por arreglos o reparaciones, así como por artículos que no se lleven de inmediato. Exigir que el vendedor respete el precio inicialmente fijado y, en caso contrario, presentar una queja utilizando las hojas de reclamaciones

En definitiva, las rebajas de invierno no solo representan una oportunidad para adquirir productos a precios reducidos, sino que también implican la necesidad de comprender y hacer valer los derechos del consumidor. Desde las políticas de devolución y formas de pago hasta las garantías legales, estar informado y preparado es clave para una experiencia de compra satisfactoria.

Ante cualquier inconveniente, la comunicación efectiva con el servicio al cliente y el conocimiento de los recursos disponibles, como las Autoridades de Consumo y el sistema arbitral, son pasos fundamentales para resolver disputas de manera justa y equitativa.

Mantener la transparencia y el respeto mutuo entre consumidores y comercios contribuye a fortalecer la confianza en el proceso de compra, asegurando una experiencia positiva para ambas partes. ¡Aprovechemos las rebajas con conocimiento y responsabilidad!

