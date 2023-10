Los neuropéptidos en cosmética: secretos de belleza revelados

Cuando se aplican en la piel a través de productos de cuidado tópico, los neuropéptidos tienen la capacidad de estimular una mayor producción de colágeno. Consiguiendo atenuar las arrugas.

Los neuropéptidos pueden actuar de forma preventiva para reducir los signos del envejecimiento y aumentar la reparación de la piel para lograr "una piel más sana, más fuerte y de aspecto más juvenil".

¿Qué papel juegan los neuropéptidos en cosmética?

Durante casi dos décadas, las neurotoxinas, como el Botox y Dysport, han sido una elección evidente para tratar las arrugas y las líneas finas. No obstante, desde que estas soluciones llegaron al mercado, tanto las marcas de belleza como los consumidores han estado en la búsqueda de alternativas caseras que puedan competir con las inyecciones relajantes musculares, a menudo apodadas como "Botox en una botella".

En los últimos años, ha surgido una larga lista de ingredientes que prometen resultados, y en la cima de esa lista se encuentran los neuropéptidos. Aunque son un término generalizado, su función y aplicación no siempre son claras.

Explorando los misterios de los neuropéptidos

Los neuropéptidos son cadenas de aminoácidos que actúan como mensajeros químicos en nuestro cuerpo y desempeñan diversas funciones. La raíz 'neuro' se relaciona con la medicina que aborda el sistema nervioso, y es importante comprender la relevancia de los aminoácidos, ya que son los bloques de construcción fundamentales de proteínas esenciales como el colágeno y la elastina.

Estas proteínas son responsables de proporcionar la firmeza y elasticidad características de una piel joven, características que tienden a disminuir con el tiempo. En la piel, los neuropéptidos pueden ser producidos por células epiteliales conocidas como queratinocitos o incluso liberados en la piel desde las terminaciones nerviosas.

Diversos estudios se han llevado a cabo para comprender mejor estos péptidos. Algunos han demostrado su capacidad para estimular la producción de colágeno, mientras que otros han sugerido que pueden imitar el efecto del Botox al inhibir la liberación de neurotransmisores que provocan la formación de arrugas en los músculos faciales.

Entre la diversidad de neuropéptidos, algunos han recibido más atención que otros. Destacan el Matrixyl (palmitoil pentapéptido-4) y el Argireline (acetil hexapéptido-3 o acetil hexapéptido-8). Si bien se ha demostrado que el Matrixyl estimula la producción de colágeno, es importante destacar que se requiere investigación adicional para confirmar su eficacia.

Por otro lado, el Argireline se presume que disminuye las arrugas causadas por las líneas finas, logrando un efecto similar al del Botox.

Además, el oligopéptido palmitoil merece mención, ya que promueve la producción de colágeno y ácido hialurónico en la piel, además de proteger contra los daños causados ​​por la radiación ultravioleta del sol. Asimismo, el palmitoil tetrapéptido-7 se cree que reduce la inflamación y estimula la regeneración de la piel.

Los péptidos de cobre también son considerados útiles, ya que mejoran la cicatrización de heridas y aumentan la elasticidad y firmeza de la piel.

El funcionamiento de los neuropéptidos

Cuando se aplican de forma tópica, los neuropéptidos tienen el potencial de combatir los signos del envejecimiento en la piel. Aunque se dice que imitan los efectos del Botox, no provocan un congelamiento facial ni inmovilizan los músculos.

En su lugar, estos compuestos pueden unirse a receptores que regulan la producción de citocinas inflamatorias, la cicatrización de heridas, la proliferación celular y otros procesos que ocurren en nuestra piel.

La Dra. Ava Shamban, dermatóloga certificada en Beverly Hills, California, afirma que los neuropéptidos también pueden influir en la liberación de neurotransmisores, en particular aquellos responsables de las contracciones musculares faciales que generan arrugas.

Sin embargo, es fundamental comprender que, aunque estos neuropéptidos logran relajar las contracciones musculares, su aplicación tópica presenta desafíos debido a la barrera cutánea. La Dra. Shamban señala que, a pesar de ser moléculas relativamente pequeñas, la piel actúa como una barrera efectiva que dificulta llegar al músculo y lograr un efecto similar al de un neuromodulador inyectable.

Comparación entre neuropéptidos y neurotoxinas

Aunque tanto los neuropéptidos como las neurotoxinas son proteínas liberadas como mensajeros químicos por nuestras células nerviosas para regular, modular o inhibir ciertas funciones, son muy distintas.

El Dr. Shamban aclara que existen cientos de complejos de neuropéptidos, algunos de los cuales se producen naturalmente en nuestro cuerpo.

Por otro lado, el Botox y todas las toxinas botulínicas son potentes proteínas neurotoxinas derivadas de la bacteria Clostridium botulinum. Cuando se inyectan en el músculo, interfieren con la transmisión neuronal, lo que paraliza el músculo al bloquear la liberación del neurotransmisor principal en la unión neuromuscular.

A pesar de las similitudes en su función como mensajeros químicos, los neuropéptidos no pueden reemplazar a las neurotoxinas. La aplicación tópica de neuropéptidos no puede igualar el impacto de las neurotoxinas debido a las barreras protectoras de nuestra piel. No obstante, esto no significa que los neuropéptidos puedan cuidarse de valor en una rutina de cuidado de la piel.

¿Quiénes deberían considerar el uso de neuropéptidos?

Los productos para el cuidado de la piel que contienen neuropéptidos pueden ser especialmente útiles para quienes buscan combatir los signos del envejecimiento incluso antes de que se hagan evidentes. Son una alternativa beneficiosa para cualquiera interesado en mejorar la textura de la piel, reducir líneas superficiales y arrugas, aliviar la inflamación y apoyar la producción de colágeno, así como la comunicación de fibroblastos.

En resumen, los neuropéptidos son una prometedora incorporación al mundo de la cosmética y el cuidado de la piel. Si bien no reemplazan a las neurotoxinas, ofrecen beneficios únicos al estimular la producción de colágeno, reducir la inflamación y promover la regeneración de la piel.

En definitiva, la ciencia detrás de los neuropéptidos está abriendo nuevas puertas en el mundo de la belleza y el cuidado de la piel, ofreciendo a los consumidores opciones valiosas para mantener una apariencia radiante y rejuvenecida. Si te ha sido útil el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.