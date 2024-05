Quién es Ralph Ineson : Galactus el nuevo villano de Marvel

Marvel Studios ya tiene su villano para "Los Cuatro Fantásticos", según lo confirmado por Deadline, donde se ha anunciado que Ralph Ineson ha sido seleccionado para interpretar a Galactus.

Galactus, es un personaje icónico en el universo de Marvel Comics , surgió de la imaginación del escritor Stan Lee y el artista Jack Kirby. Hizo su primera aparición en Fantastic Four #48 en 1966 como Galán, un habitante humanoide del planeta Taa.

Galactus cuenta con una capacidad prácticamente ilimitada para la manipulación de la energía cósmica. Además de proyectar energía y manipular la materia, posee la habilidad de teletransportarse a través de vastas distancias y alterar la propia realidad.

'Los Cuatro Fantásticos' elige a Ralph Ineson como Galactus

El actor, reconocido por su participación en proyectos del género como 'La Bruja' y 'Juego de Tronos' , está en negociaciones para encarnar a un villano en una próxima producción de Marvel Studios, según cuenta Deadline.

Ralph Ineson: el nuevo antagonista en 'Los Cuatro Fantásticos' de Marvel Studios

Ralph Ineson, el actor británico cuya carrera de tres décadas abarca desde las películas de Harry Potter hasta la reciente precuela de terror The First Omen, ha conseguido el papel principal de Galactus , el antagonista en Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios.

Preparativos para la producción

La salida de alto perfil y gran presupuesto, la primera de los Cuatro Fantásticos bajo el paraguas del Universo Cinematográfico de Marvel, se ha estado proyectando en las últimas semanas antes de un rodaje planificado para mediados de verano en Inglaterra.

Elenco confirma

En la hoja de convocatoria están:

Pedro Pascal como el científico Reed Richards/Mr. Fantástico

Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible

Joseph Quinn como su acalorado hermano Johnny Storm/Human Torch

Ebon Moss-Bachrach como el amigo de Richards con problemas corporales

Ben Grimm/La Cosa.

Julia Garner como Silver Surfer

Paul Walter Hauser en un papel no revelado, que algunos han teorizado podría ser Mole Man o el robot HERBIE en el que también está firmado por John Malkovich.

Biografía de Ralph Michael Ineson: la voz profunda que deja huella

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ralph Ineson (@ralph.ineson)

Ralph Michael Ineson, nacido el 15 de diciembre de 1969 en Leeds, Inglaterra, fue criado en esta ciudad industrial. Su infancia transcurrió entre las calles bulliciosas y las escuelas locales, donde comenzó a desarrollar su pasión por las artes escénicas.

Después de completar su educación en la Woodleigh School y la Pocklington Scho ol, Ineson decidió seguir su amor por el teatro y se inscribió en el Furness College de la Universidad de Lancaster en la década de 1990. Aquí, se sumergió en el estudio del arte. . dramático, explorando las complejidades de la actuación y perfeccionando su oficio.

El ascenso en la gran pantalla

El talento de Ineson no pasó desapercibido por mucho tiempo. Su voz profunda y su presencia magnética le valieron su primer papel destacado en la comedia de la BBC, "The Office ", donde interpretó a Chris Finch, un personaje memorable que lo catapultó a la fama en 2001.

Desde entonces, ha sido una figura. prominente en la pantalla grande, apareciendo en una variedad de películas aclamadas por la crítica y el público. Desde su papel como Amycus Carrow, un mortífago en las películas de Harry Potter , hasta su participación en éxitos de taquilla de Hollywood como "Guardianes de la Galaxia", Ineson ha demostrado su versatilidad y habilidad para sumergirse en una amplia gama de personajes.

La incursión en televisión

Pero el cine no ha sido el único medio en el que Ineson ha dejado su huella. En la pantalla chica, ha interpretado una amplia variedad de roles, desde villanos despiadados hasta héroes valientes. Su presencia en series como "Game of Thrones" y "The Witcher " ha sido aclamada por la crítica y adorada por los espectadores.

Su capacidad para captar la esencia de cada personaje y darle vida con profundidad y autenticidad lo ha convertido en uno de los actores más solicitados de la industria televisiva.

Cómo actor de doblaje

Fuera de la actuación en vivo , Ralph Ineson también ha trabajado como narrador . Su distintiva voz de Yorkshire ha resonado en una variedad de programas de televisión y documentales , desde emocionantes programas de viajes hasta profundos documentales históricos.

Su habilidad para contar historias ha cautivado a audiencias de todo el mundo, l levándolas a través de aventuras fascinantes y descubrimientos asombrosos.

Batalla legal contra Disney

Sin embargo, el camino de Ineson hacia el estrellato no ha estado exento de obstáculos. En diciembre de 2023, se vio envuelto en una batalla legal con Disney debido a lesiones sufridas durante el rodaje de “Willow” de Disney+ . Aunque esta experiencia fue un desafío, Ineson demostró una vez más su determinación y fortaleza al enfrentar la adversidad con valentía y determinación.

Un nuevo horizonte: Galactus en el universo cinematográfico de Marvel

Pero el próximo capítulo en la carrera de Ineson podría ser su más emocionante hasta la fecha.

Con su papel como Galactus, el temible devorador de mundos, en la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel, "Los Cuatro Fantásticos", Ineson está listo para enfrentar su desafío más grande hasta la fecha.

Este papel no solo marca un hito en su carrera, sino que también lo coloca en el centro de una saga cinematográfica de éxito, donde su talento y presencia brillarán indudablemente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ralph Ineson (@ralph.ineson)

En conclusión, la historia de Ralph Michael Ineson es un testimonio del poder del talento, la perseverancia y la pasión en la búsqueda de los sueños en la industria del entretenimiento.

Su voz profunda y su habilidad para sumergirse en una amplia variedad de personajes lo han convertido en una fuerza imparable en el mundo del cine y la televisión, y su legado continuará inspirando a generaciones de artistas por venir. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.