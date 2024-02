Muere en un accidente de coche Kelvin Kiptum, plusmarquista mundial de maratón

Tragedia en el mundo del atletismo, Kelvin Kiptum, de 24 años conquistó el mundo del maratón, estableciendo un récord mundial en el Maratón de Chicago. Falleció el 11 de febrero de 2024.

Kelvin Kiptum iba acompañado en el momento del accidente de su entrenador, Gervais Hakizimana, que desempeñó un papel fundamental no solo en el éxito atlético de Kiptum, sino también en su desarrollo personal. Descansen en paz.

Tragedia en el Atletismo: la fatídica noche en Eldoret

La noche del domingo 11 de febrero, se tiñó de tragedia en las afueras de la ciudad de Eldoret, en el Valle del Rift, Kenia. Kelvin Kiptum, el actual poseedor del récord mundial de maratón, y su experimentado entrenador Gervais Hakizimana, perdieron la vida en un trágico accidente de tráfico.

La policía local confirmó, que el joven atleta de 24 años perdió el control de su vehículo alrededor de las 23:00 horas locales en Kaptagat, suroeste de Kenia, tal como relata The Guardian.

Su automóvil, un Toyota Premio, se salió de la carretera, recorrió 60 metros antes de impactar violentamente contra un imponente árbol. La tragedia cobró las vidas de Kiptum y Hakizimana en el acto, mientras que un tercer ocupante fue trasladado de urgencia al hospital con heridas graves.

El legado de Kelvin Kiptum

Kelvin Kiptum, un talento en el mundo del atletismo, había alcanzado recientemente la cima de su carrera al establecer un nuevo récord mundial de maratón en el Maratón de Chicago en octubre del año pasado.

Su impresionante tiempo de 2 horas, 35 segundos no solo le valió la victoria en la competición, sino que también consolidó su posición como una figura prominente en el ámbito deportivo.

Kiptum, a sus 24 años, se destacó al ganar el Maratón de Londres en abril, antes de sorprender al mundo con su hazaña en Chicago. No era simplemente un corredor; era un atleta que desafiaba los límites y se perfilaba como el sucesor natural de Eliud Kipchoge, considerado el mejor maratonista de todos los tiempos.

Gervais Hakizimana: más que un entrenador

Detrás del éxito de Kiptum se encontraba Gervais Hakizimana, un entrenador de 36 años con una carrera atlética destacada en Ruanda. Hakizimana, ex atleta profesional, participó en diversas disciplinas, desde los 5.000 metros hasta la media maratón. Su experiencia y habilidades no solo se limitaban a la técnica; también desempeñaba un papel fundamental brindando apoyo emocional a Kiptum.

La pérdida de Hakizimana no solo dejó un vacío en la carrera de Kiptum, sino también en la comunidad atlética que reconocía la importancia de la relación entre un atleta y su entrenador.

Conmoción mundial y homenajes

La noticia de la trágica muerte de Kelvin Kiptum y Gervais Hakizimana conmocionó al mundo mundo del atletismo. Sebastian Coe, presidente de World Athletics, expresó su profunda tristeza ante esta devastadora pérdida. Coe, quien ratificó oficialmente el récord de Kiptum en Chicago, describió al atleta como "un prodigio que dejó un legado imborrable".

We are shocked and deeply saddened to learn of the devastating loss of Kelvin Kiptum and his coach, Gervais Hakizimana.



On behalf of all World Athletics we send our deepest condolences to their families, friends, teammates and the Kenyan nation.



— Seb Coe (@sebcoe) February 11, 2024

El ex primer ministro de Kenia, Raila Odinga, compartió su dolor en redes sociales, lamentando la pérdida de "un individuo extraordinario" y "un verdadero héroe".

— Raila Odinga (@RailaOdinga) February 11, 2024

Ababu Namwamba, Ministro de Deportes de Kenia, calificó la noticia como "devastadoramente repugnante", mientras la comunidad internacional del atletismo expresaba sus condolencias.

Tributos de atletas y Organizadores

Atletas olímpicos de Kenia, como David Rudisha y Bernard Lagat, se unieron al duelo, recordando a Kiptum como un campeón que se fue demasiado pronto. Robert de Castella, ex campeón mundial de maratón australiano, reflexionó sobre la vulnerabilidad de la vida y la pérdida de una superestrella en ascenso.

El manager de Kiptum, Bob Verbeeck, compartió su dolor y describió al atleta como un "querido amigo". Los organizadores del Maratón de Londres expresaron su conmoción y tristeza, destacando la magnitud de la pérdida para la comunidad atlética en general.

Carey Pinkowski, directora ejecutiva de carreras del Bank of America Chicago Marathon, donde Kiptum dejó una marca imborrable en 2023, recordó al atleta como único en su generación. "El deporte del maratón ha sufrido una pérdida trágica", lamentó Pinkowski, subrayando la magnitud de la huella que Kiptum dejó en las calles de Chicago.

En las redes sociales, la cuenta oficial de Instagram de Kiptum se llenó de mensajes de condolencias, destacando la pérdida de una estrella ascendente y la promesa truncada de un atleta que buscaba alcanzar nuevas metas.

Luto Global y Reflexiones

En conclusión, la trágica partida de Kelvin Kiptum y Gervais Hakizimana ha dejado un vacío irremplazable en el mundo del atletismo. Sus historias de perseverancia, amistad y logros extraordinarios seguirán inspirando a generaciones venideras.

La comunidad atlética, tanto en Kenia como en el escenario global, llora la pérdida de dos figuras que no solo eran campeones en la pista, sino también ejemplos de la grandeza humana. En estos momentos de luto, recordamos sus contribuciones excepcionales y la huella imborrable que dejaron en el deporte. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.