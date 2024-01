Muere James Kottak, exbatería de Scorpions, a los 61 años

James Kottak, destacado batería de bandas legendarias como Scorpions y Kingdom Come, murió el 9 de enero del 2024.

La versatilidad de Kottak se evidenció en su habilidad para adaptarse a diferentes estilos musicales, colaborando con artistas como Michael Schenker, y participando en diversas bandas antes de unirse a Scorpions, donde se convirtió en el primer músico estadounidense en formar parte de la banda alemana.

Adiós a : un ícono del rock que dejó huella

La noticia del fallecimiento de James Kottak, el renombrado baterista cuyos latidos resonaron en la escena del rock, ha dejado a sus seguidores y compañeros de la industria en un profundo luto. Con una carrera que abarcó décadas y contribuciones clave a bandas icónicas, Kottak se erigió como un maestro de la batería cuyo legado musical perdurará.

Trayectoria musical

Nacido el 26 de diciembre de 1962, Kottak forjó su camino musical desde temprana edad. Antes de unirse a Scorpions en 1996, ya había dejado su marca en diversas bandas, incluyendo Bob Brickley Band, Nut House, Mister Charlie, y Kingdom Come, donde desempeñó un papel esencial en los dos primeros álbumes de estudio de la banda.

Su incursión en la corriente principal ocurrió con Kingdom Come, destacando en su álbum debut con el éxito "Get It On". Esta pista no solo consolidó su reputación como un baterista virtuoso sino que también lo catapultó a la atención mundial.

Diversidad musical

La versatilidad de Kottak se manifestó a lo largo de su carrera en colaboraciones con artistas de renombre, como Dio, donde reemplazó a Vinny Appice en una gira por Estados Unidos en 1997. También compartió su destreza a través de lecciones de batería y colaboraciones con el guitarrista Michael Lee Firkins.

Su impacto musical se extendió más allá de las fronteras del rock, respaldando bandas como Warrant, Ashba, y formando parte de Black Sheep, donde contribuyó al álbum "Sacrifice" en 1998 y 1999. Su capacidad para adaptarse a diferentes estilos lo convirtió en un activo valioso en cualquier proyecto en el que se involucrara.

Un capítulo con Scorpions

En 1996, James Kottak se unió a Scorpions, marcando un hito al convertirse en el primer músico estadounidense en formar parte de esta icónica banda de rock alemán. Su entrada coincidió con el álbum "Eye II Eye", donde su percusión característica dejó una marca indeleble.

A lo largo de sus dos décadas con Scorpions, Kottak participó en álbumes fundamentales, como "Moment of Glory" (2000) y "Sting in the Tail" (2010). Su energía en el escenario y su habilidad para fusionar ritmos hicieron de cada actuación un espectáculo inolvidable.

Cambios y retos

El 28 de abril de 2016, se anunció que Mikkey Dee reemplazaría a Kottak en 12 fechas principales de América del Norte, marcando un cambio significativo en la historia de Scorpions.

En septiembre de 2016, se confirmó que Kottak ya no formaba parte de la banda. Esta transición, aunque inevitable, dejó a muchos fanáticos reflexionando sobre el impacto perdurable de Kottak en el sonido característico de Scorpions.

Legado en el Mundo de la percusión

Además de su destreza en la batería, Kottak respaldó marcas prominentes en el mundo de la percusión, incluyendo Ddrum y Yamaha. Sus preferencias por parches Aquarian, platillos Zildjian, baquetas y accesorios Ahead, así como la percusión Danmar, revelan la meticulosa elección de herramientas que contribuyeron a su distintivo sonido.

Una Vida Personal en las notas del Rock

La vida personal de James Kottak también estuvo entrelazada con el mundo del rock. Su matrimonio con Athena Lee, la hermana de Tommy Lee, abrió un capítulo familiar en su vida. Tuvieron tres hijos: Matthew y Miles, así como la hija Tobi. Miles siguió los pasos de su padre y se convirtió en el baterista de la banda independiente Bad Suns.

Sin embargo, no todo fue armonía en la vida de Kottak. En 2014, enfrentó un episodio controvertido cuando fue arrestado en Dubai y condenado a un mes de cárcel por comportamiento ofensivo, insultar al Islam y embriaguez en público. Este incidente marcó un período difícil en su vida, pero también destacó su capacidad para sobreponerse a las adversidades.

Perspectivas políticas y controversias

Tras su salida de Scorpions, Kottak no solo dejó un legado musical, sino también opiniones políticas públicas que generaron controversia. Su postura política conservadora se hizo evidente en declaraciones controvertidas, como la canción "Sal de mi país" en 2019, donde expresó sus opiniones sobre la inmigración.

En octubre del mismo año, a través de Twitter, sus comentarios sobre la representación interracial en los medios generaron debate. Estas expresiones, aunque polémicas, ofrecen un vistazo a la complejidad de su personalidad más allá de la batería.

Discografía de James Kottak

Con Buster Brown

"Sign of Victory" (1985) [Kottak no participó en el álbum "Loud and Clear" de 1984, reemplazó a Bob Koestle en 1985.]

Con Montrose

"Mean" (1987)

Con Kingdom Come

"Kingdom Come" (1988)

"In Your Face" (1989)

Con Michael Lee Firkins

"Michael Lee Firkins" (1990)

Con Wild Horses

"Bareback" (1991)

"Dead Ahead" (2003)

Con McAuley Schenker Group

"MSG" (1991)

Con Warrant

"Ultraphobic" (1995)

Con Ashba

"Addiction to the Friction" (1996)

Con Scorpions

"Eye II Eye" (1999)

"Moment of Glory" (2000)

"Acoustica" (2001)

"Unbreakable" (2004)

"Humanity - Hour 1" (2007)

"Sting in the Tail" (2010)

"Live 2011: Get Your Sting & Blackout" (2011)

"Comeblack" (2011)

"MTV Unplugged – Live in Athens" (2013)

"Return to Forever" (2015)

Con Black Sheep

"Sacrifice" (1998, 1999)

Willie Basse – "Break Away"

Con Kottak

"Greatest Hits" (1998)

"Therupy" (2006)

"Rock & Roll Forever" (2010)

"Attack" (2011)

En conclusión, la partida de James Kottak no solo deja un vacío en la escena del rock, sino también en los corazones de aquellos que apreciaron su habilidad única y su contribución al género.

Su legado trasciende las notas musicales y se arraiga en la historia del rock 'n roll. A medida que sus seguidores rinden homenaje a su memoria, queda claro que el ritmo inconfundible de James Kottak resonará eternamente en el alma del rock.