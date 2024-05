Scarlett Johansson dice que OpenAI, usó una réplica de su voz sin permiso

Sam Altman, fundador de OpenAI, enfrenta críticas de la actriz Scarlett Johansson por el uso de una voz en Chat GPT que suena similar a la suya.

En septiembre del 2023, Sam Altman le pidió a Scarlett Johansson que prestara su voz para Chat GPT, pero ella rechazó la oferta. Sin embargo, cuando OpenAI lanzó su producto de voz, una opción, llamada "Sky", sonaba tan similar a Johansson que confundió a sus amigos y los medios de comunicación.

OpenAI afirmó que la voz "Sky" no es de Johansson , sino de un actor profesional, y ha pausado su uso para responder a las preocupaciones de los usuarios . Sam Altman expresó que la similitud de la voz nunca fue intencional y se disculpó por no haber comunicado mejor con Johansson.

La reconocida actriz protagonista de películas como 'Los Vengadores: Endgame'. Afirmó el lunes que OpenAI utilizó una voz "inquietantemente similar" a la suya para su nuevo chatbot GPT-4, pese a haber rechazado la solicitud de la compañía para proporcionar su voz.

Johansson sostiene que la organización detrás de ChatGPT creó deliberadamente una voz de IA que imita la suya . En consecuencia, se ha visto obligado a contratar asesoría legal para enfrentar a OpenAI por usar una réplica de su voz sin su consentimiento.

La reacción de Scarlett Johansson

En una declaración obtenida por NBC News, Johansson expresó sus quejas contra OpenAI después de notar las similitudes entre su voz y uno de los nuevos sistemas de voz de IA de la empresa. Según la actriz, ha emprendido acciones legales contra el grupo, cuyo director ejecutivo, Sam Altman, se acercó a ella en dos ocasiones distintas para contratarla como la voz del sistema ChatGPT 4.0.

Johansson explicó que la primera conversación con Altman sobre el uso de su voz ocurrió en septiembre de 2023. "Después de mucha consideración y por motivos personales, rechacé la oferta", explicó la actriz. Sin embargo , nueve meses después, sus amigos, familiares y el público en general notaron la similitud entre su voz y el nuevo sistema llamado 'Sky'.

Impacto de la voz "Sky"

Al escuchar la demostración, Scarlett Johansson se sintió conmocionada, enojada e “incrédula” de que Altman hubiera creado una voz tan similar a la suy a que ni sus amigos más cercanos ni los medios podían notar la diferencia.

Además, señaló una publicación en redes sociales compartida por Altman el 13 de mayo, que hacía referencia a la película de ciencia ficción "Her", dónde Johansson prestó su voz a un sistema de chat ficticio de IA.

Respuesta de OpenAI

El mismo día, OpenAI anunció que dejaría de usar la voz "Sky", aunque no especificó las razones. En una publicación en X, la compañía mencionó que estaba trabajando para pausar” el uso de “Sky” mientras respondía “preguntas” sobre cómo fue seleccionado.

Hemos escuchado preguntas sobre cómo elegimos las voces en ChatGPT, especialmente Sky. Estamos trabajando para suspender el uso de Sky mientras los abordamos.



Lea más sobre cómo elegimos estas voces: https://t.co/R8wwZjU36L – OpenAI (@OpenAI) 20 de mayo de 2024

En una entrada de blog, OpenAI explicó que "las voces de IA no deben imitar deliberadamente la voz distintiva de una celebridad ". Según la empresa, la voz de "Sky" no es una imitación de Scarlett Johansson, sino que pertenece a una actriz profesional que usa su propia voz natural. Para proteger la privacidad, la compañía decidió no revelar la identidad de la actriz.

Comentarios de Scarlett Johansson

En una publicación de Today.com , Johansson reiteró que en septiembre de 2023 recibió una oferta de Sam Altman para ser la voz del sistema ChatGPT 4.0. Altman argumentó que su voz podría cerrar la brecha entre las empresas de tecnología y los creativos, ayudando a los consumidores a sentirse más cómodos con los cambios que implican la interacción entre humanos e IA.

Pese a rechazar la oferta, Johansson se sorprendió al descubrir que el nuevo sistema, conocido como 'Sky', tenía una voz muy similar a la suya. "Nueve meses después, mis amigos, mi familia y el público en general notaron cuánto se parecía a mí el sistema más nuevo llamado 'Sky'", concluyó la actriz.

OpenAI presenta GPT-4o

La semana pasada, el 13 de mayo, OpenAI lanzó su nuevo modelo GPT-4o , destacando su habilidad para mantener conversaciones en chats de voz, entre otras capacidades innovadoras. Esta tecnología provocó rápidamente comparaciones con las representaciones futuristas de inteligencia artificial en películas, ofreciendo cinco voces distintas, entre ellas "Sky".

Comparaciones con Scarlett Johansson

Tras las demostraciones de producto de OpenAI el 13 de mayo, donde se mostró la interacción con las nuevas voces del GPT-4o, surgieron comparaciones virales entre la voz de "Sky" y la de Scarlett Johansson. Incluso el fundador y director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, contribuyó a esta percepción al tuitear "ella" el mismo día, aludiendo a la película "Her ".

su – Sam Altman (@sama) 13 de mayo de 2024

En esta película, se narra una relación romántica entre un ser humano y una inteligencia artificial femenina llamada Samantha.

Reacciones y Respuestas

Las reacciones ante la decisión de suspender el uso de la voz de "Sky" han sido variadas. En el anuncio del lunes, OpenAI afirmó que la voz de "Sky" no era una imitación de la voz de Johansson, sino que había sido grabada por un actor profesional, al igual que las otras voces disponibles. La compañía decidió no revelar los nombres de los actores por razones de privacidad.

Función de Chat de Voz

La función de chat de voz se destacó durante la demostración de producto del 13 de mayo, aunque ha estado disponible desde septiembre de 2023. OpenAI continúa asegurando que todas las voces utilizadas son originales y profesionales , intentando despejar cualquier controversia sobre la similitud con la voz. . de la reconocida actriz.

En conclusión , el conflicto entre Scarlett Johansson y OpenAI pone de aliviar las complejidades y sensibilidades en el uso de voces de inteligencia artificial que pueden parecer a las de personas reales.

En conclusión, el conflicto entre Scarlett Johansson y OpenAI pone de relieve las complejidades y sensibilidades en el uso de voces de inteligencia artificial que pueden parecer a las de personas reales.

A pesar de las garantías de OpenAI de que la voz "Sky" no fue diseñada para imitar a Johansson, la situación ha llevado a una pausa en su uso y una reflexión sobre las prácticas éticas en el desarrollo y despliegue de tecnologías de IA.