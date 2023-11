Aitana, la influencer creada con IA que ya genera ingresos en Instagram

Aitana y Maia, dos influencers que acumulan cada vez más seguidores en Instagram, en realidad no existen, sino que han sido creadas con IA. Hablamos con sus creadores.

Aitana López (@fit_aitana), una barcelonesa amante del fitness con 119.000 seguidores en Instagram, y Maia Lima (@limaiaaa), una argentina viajera amante de la naturaleza y de la fotografía, con 119 y 4 mil seguidores en Instagram, respectivamente, no existen en la realidad, no son personas reales, sino que las fotografías que publican en Instagram llevan detrás horas de trabajo de Inteligencia Artificial que pulen hasta los más mínimos detalles, un estudio de mercado, y una elaborada estrategia de redes sociales. A pesar de no existir, Aitana ha ganado casi 120 mil seguidores en Instagram en tan solo 4 meses y ya genera ingresos a sus creadores, una agencia de modelos de IA, The Clueless, que nació con el objetivo de abaratar costes a las marcas en la publicidad de sus campañas.

Modelos generados por Inteligencia Artificial, en el lado izquierdo, Aitana López (@fit_aitana) y en el lado derecho, Maia Lima, (@limaiaaa). Fuente: theclueless.ai

¿Qué es The Clueless?

The Clueless es una agencia de modelos creados con Inteligencia Artificial cuyo negocio se encuentra en el mundo digital, concretamente en el sector de las redes sociales. Un modelo IA o #aimodel, como se describen las dos primeros modelos de este proyecto, Aitana (@fit_aitana) y Maia (@limaiaaa), según su bio de Instagram, no puede desfilar en una pasarela porque no existe en la realidad, pero sí puede generar ingresos a través de las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aitana Lopez (@fit_aitana)

A las marcas lo que les interesa es el impacto que un perfil pueda generar y la conexión que pueda tener con su comunidad, lo que se traduce en que su producto o servicio llegará a más personas y se venderá mejor. Si es un modelo inexistente en la vida real, pero presente en las redes sociales, y que cumple los intereses de las marcas, ¿qué problema hay? Si funciona, ¿qué problema hay? Si vende, ¿qué problema hay? La Inteligencia Artificial (IA) está abriendo nuevos debates en nuestra sociedad, uno de ellos tiene que ver con el temor cada vez más creciente en multitud de sectores a que la IA sea capaz de quitarse de un plumazo a una parte de la plantilla. Resulta que ahora hay una empresa que se dedica a crear influencers IA, uno de los sectores que quizás podría parecer el menos afectado por esta nueva tecnología que, cada vez crece más rápido, se suma a la lista de amenazados, aunque cómo en todos los sectores, aún es demasiado pronto para saberlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maia Lima 🪐 (@limaiaaa)

Los fundadores de The Clueless, Diana Núñez y Rubén Cruz, comenzaron este proyecto en mayo de 2023, haciendo estudios de mercado y testeando con la IA y se les ocurrió, tras 4 años trabajando con marcas, una manera de abaratar costes a la hora de contratar influencers para publicitar sus campañas: influencers creados a partir de IA

The Clueless está trabajando en una modelo "curvy", con un físico más cotidiano

El éxito de la primera modelo de The Clueless, Aitana (@fit_aitana), ha sido rotundo. A día de hoy el perfil de IG de la primera modelo del portfolio de The Clueless cuenta con 120.000 seguidores. Lo más sorprendente es que apenas han pasado 5 meses desde su primera publicación, el 7 de julio de este año. Conseguir esa cantidad de followers en tan poco tiempo es muy complicado, aún invirtiendo en la red social. The Clueless sí invirtió una pequeña cantidad de dinero al principio, pero actualmente todo lo que obtienen es 100% orgánico, tal y cómo ha confirmado la agencia a esDiario.

El éxito se debe, según la cofundadora de The Clueless, Diana Núñez, “al estudio de mercado, al análisis de factores que son tendencia en nuestro entorno y en los medios, y a dotar a ‘Aitana’ de estos factores, tanto de personalidad, cómo físicos”. También, consideran que ha sido relevante la estrategia de social media que han llevado a cabo cómo la constancia en el contenido del perfil, no sólo en el muro, sino también en la sección de stories, las publicaciones instantáneas que tienen una duración de 24 horas.

El perfil de Aitana, una modelo IA de Barcelona, con un llamativo pelo de color rosa claro, gamer, amante del fitness y del cosplay, destaca por su impresionante belleza y forma física, ¿podría ser este factor una de las claves de su éxito? Diana nos cuenta que ellos consideran que “no es más que un reflejo de todo lo que encontramos en Instagram, caras bonitas, cuerpos perfectos, vidas idílicas, etc. Es un producto que cumple con todos los requisitos y condiciones que promueve Instagram y los usuarios de Instagram”. Es decir, es el producto que funciona para la audiencia para la que está definido. Somos nosotros los que lo demandamos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aitana Lopez (@fit_aitana)

Bien es cierto que cabe destacar que cada vez más sobresalen influencers cuyo eje principal de su contenido no es su juventud y su belleza, sino que tratan otros temas interesantes para muchos usuarios, cómo el humor, la gastronomía o los viajes, por ejemplo. Sin embargo, desde sus inicios ha reinado en la plataforma de Meta un estilo de vida idílico asociado a belleza, excelente forma física y experiencias, normalmente, muy alejadas a las vidas cotidianas de la mayoría.

Aitana no es más que un reflejo de todo lo que encontramos en Instagram, caras bonitas, cuerpos perfectos, vidas idílicas, etc. Es un producto que cumple con todos los requisitos y condiciones que promueve Instagram y los usuarios de Instagram

Con todo, The Clueless lleva 1 mes trabajando en una modelo “curvy” que tendrá “un físico más cotidiano, un físico con el que nos encontramos en mayor medida en nuestro alrededor y en nuestro día a día”.

Aitana, la primera modelo IA de The Clueless ya está trabajando con marcas y facturando por ello

Parece que el éxito en las redes de Aitana está dando sus frutos y el trabajo de The Clueless está comenzando a rentabilizarse. El perfil de Aitana ya hace colaboraciones con marcas. Podemos ver que etiqueta a multitud de marcas en sus publicaciones como Olaplex, Mango o Victoria’s Secret, pero desde The Clueless no nos pueden revelar cuáles son pagadas y cuáles forman parte de la estrategia de social media cómo tal, pero sí nos han puntualizado que “cada vez más están siendo pagadas”.

¿Los seguidores de Aitana y Maia son conscientes de qué no son personas reales?

Por los comentarios en las publicaciones, sobre todo en las más recientes, podemos ver qué muchos usuarios saben que se trata de perfiles generados con IA, sin embargo, también hay perfiles que comentan a ambas alabando su belleza y otros tantos que se quedan impactados al descubrir que no eran personas reales. Desde The Clueless creen que, a causa del movimiento mediático, “casi el 100% de los seguidores de ellas saben que son perfiles generados por IA” y también aseguran que les llegan mensajes directos de todo tipo, unos 500 mensajes al día a Aitana (119 K seguidores en Instagram) y entre 100 y 150 mensajes a Maia (4 K seguidores en Instagram)

Captura de pantalla de comentarios de usuarios de Instagram en las publicaciones de @limaiaaa y @fit_aitana.

Si este proyecto finalmente tiene buena acogida entre las marcas y los influencers de The Clueless logran afinidad con su audiencia y generan comunidad, que al final es la base para publicitar campañas y productos con éxito, podría tener un gran impacto, sino revolucionar, el mundo del marketing de influencer. Eso sí, siempre y cuando esta opción resulte realmente un abaratamiento de los costes o un impacto muy superior en la audiencia, ya que se traduciría en un beneficio real para las marcas. Estaremos muy atentos a cómo evoluciona este proyecto tan novedoso, ya que aún es quizás muy pronto para saberlo, pero desde luego, el éxito en ambos perfiles y el aumento de las colaboraciones augura buenos resultados.