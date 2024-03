Shakira sorprende en Times Square con un concierto gratuito

La cantante colombiana cautiva a 40.000 fans en Times Square con un vibrante concierto gratuito, celebrando su último álbum y recaudando millones con su empoderada música.

Tras el lanzamiento de su nuevo disco Las mujeres ya no lloran, el pasado 22 de marzo, Shakira ha querido anunciar su nueva gira a lo grande, este 26 de marzo en su red social X e Instagram, anunció que tenía una sorpresa para sus fans en Times Square.

La cantante colombiana sorprendió a los 40.000 presentes con un concierto gratuito en Times Square. Durante los 30 minutos de duración, comenzó con su icónica canción "Hips Don't Lie" ofreciendo un espectáculo impresionante.

Tras finalizar su primera canción dedicó unas palabras a los presentes :“¡Hola New York! ¡Esto es increíble, absolutamente loco! Que increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum 'Las mujeres ya no lloran'"

Sin duda, en el concierto cantó canciones de su nuevo disco, terminando con la exitosa canción de Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

La verdad es que Shakira tenía razón, con la frase de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, sobre todo para ella, pues ha recaudado más de 20 millones de dólares con sus canciones dedicadas a su expereja Gerard Pique.

El nuevo álbum de Shakira

La artista reveló a la revista The Times que este álbum representa la metamorfosis del sufrimiento en arte, la decepción en logros, el enojo en determinación y la fragilidad en fortaleza. Es un reflejo íntimo del camino hacia el empoderamiento femenino basado en experiencias personales.

Pero la cantante, no solo carga contra Gerard Piqué en sus canciones, sino también lo ha hecho en varias entrevistas, como en la reciente entrevista en el programa de Jimmy Fallon pues confirmó que "ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que significaba tener marido, ahora no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba y ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad... Cuando estaba escribiendo cada una de las 16 canciones de este álbum, estaba lidiando con muchas cosas y sentía que estaba escribiendo con un cuchillo entre mis dientes. Estaba recogiendo pedazos de mí misma del suelo y tratando de reconstruirme. La música fue el pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía, el álbum ha sido mi catarsis”

Las mujeres ya no lloran, título de su nuevo álbum, cuenta con 11 colaboraciones y con 17 canciones.