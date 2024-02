Muere el actor Richard Lewis a los 76 años

Richard Lewis, una vida marcada por el trabajo. En 2023, reveló que había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, falleció de un infarto según Apnews, el 27 de febrero.

Descubre cómo Richard Lewis llevó su talento del stand-up a la actuación, desde su debut en "Diary of a Young Comic" hasta su prominencia en programas de televisión y películas que marcaron la década de 1980.

Richard Philip Lewis: una vida marcada por la genialidad y la tragedia

El 29 de junio de 1947, en Brooklyn, nacía Richard Philip Lewis, un hombre que dejaría una huella en el mundo del espectáculo estadounidense. Su recorrido, que abarcó desde los cómicos monólogos en Greenwich Village hasta brillantes actuaciones en cine y televisión, culminó el 27 de febrero de 2024, cuando Lewis falleció en su hogar en Los Ángeles a la edad de 76 años, dejando tras de sí una rica historia de risas y luchas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tim Blevins (@subcultist)

Vida Temprana: Un Comienzo Singular

Richard Lewis creció en Englewood, Nueva Jersey, en una familia judía, aunque él mismo no era particularmente religioso. Sus padres, Bill y Blanche, le brindaron una infancia marcada por la singularidad: el menor de tres hermanos, se quedó solo con su madre tras la partida de los hermanos mayores en la década de 1960.

Las fricciones con su madre marcaron esos años, y Lewis, en una entrevista con The Washington Post en 2014, expresó sus sospechas de que su nacimiento había sido un error, una revelación que dejaba entrever la complejidad de sus relaciones familiares.

Lewis, conocido en la escuela como el payaso de la clase, se graduó en 1965 de la escuela secundaria Dwight Morrow y más tarde asistió a la Universidad Estatal de Ohio, donde obtuvo una Licenciatura en Administración de Empresas en Marketing en 1969. Estos años no solo le brindaron conocimientos académicos, sino que también marcaron el inicio de sus inquietudes cómicas.

Carrera: La Ascensión de un Genio de la Comedia

En 1971, Lewis dio sus primeros pasos en el mundo del monólogo en Greenwich Village. Su ingenio y estilo oscuro atrajeron la atención del comediante David Brenner, quien le abrió las puertas de los clubes de comedia de Los Ángeles y le consiguió su primera aparición en The Tonight Show.

A mediados de la década de 1970 lo vio consolidarse como uno de los nombres destacados de la "nueva generación" de comediantes, junto a figuras como Richard Pryor y George Carlin.

Reconocido por su comedia negra, autodesprecio y sus francas discusiones sobre sus numerosas neurosis, Lewis se destacaba por su vestimenta completamente negra y su acto de stand-up, donde caminaba y gesticulaba salvajemente. No solo se conformó con la comedia; en 1979, hizo su debut como actor en Diary of a Young Comic, una mirada satírica a la escena de Hollywood.

La década de 1980 lo catapultó a la fama con apariciones en programas de entrevistas, como The Tonight Show y Late Night with David Letterman. También produjo varios especiales de comedia, consolidándose como una figura influyente. Las comedias de situación Anything but Love y sus papeles en películas como Robin Hood: Men in Tights y Drunks subrayaron su versatilidad y carisma.

Reconocimiento: Un Legado en la Comedia

La influencia de Lewis en el mundo de la comedia fue innegable. La revista GQ lo incluyó en su lista de "Los humoristas más influyentes del siglo XX", y ocupó el lugar 45 en la lista de Comedy Central de "100 mejores comediantes de todos los tiempos"

Vida Personal: entre luces y sombras

La vida personal de Lewis estuvo marcada por encuentros significativos. Conoció a Joyce Lapinsky en 1998, y su compromiso en 2004 culminó en un matrimonio al año siguiente. Sin embargo, sus batallas contra la ansiedad, depresión y trastornos alimentarios fueron elementos recurrentes en su comedia.

Lewis fue abierto sobre su lucha contra las adicciones, que alcanzaron su punto álgido en la década de 1990, llevándolo a dejar el stand-up entre 1991 y 1994.

Problemas de salud y muerte

Los últimos años de la vida de Lewis estuvieron marcados por problemas de salud, desde cirugías en la mano, la espalda hasta su hombro. En 2023, reveló que había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson dos años antes, anunciando su retiro del stand-up. Su retorno en la última temporada de Curb Your Enthusiasm demostró su compromiso con su arte.

El 27 de febrero de 2024, Richard Lewis falleció a causa de un ataque cardíaco, según APnews dejando un legado imborrable en la comedia.

Amigos, colegas y figuras del entretenimiento rindieron homenaje a este genio cómico que, hasta su último aliento, siguió inspirando risas y reflexiones.

Su amigo de toda la vida, Larry David, recordó los encuentros y desencuentros que forjaron una amistad única, mientras que Cheryl Hines, su coprotagonista en Curb Your Enthusiasm, expresó la profunda pérdida que representa su partida.

Legado: Más Allá de la Comedia

Richard Philip Lewis, el hombre de la risa y las sombras, dejó tras de sí un legado que va más allá de las tablas y las pantallas. Sus memorias, "La otra gran depresión", publicadas en 2000 y reeditadas en 2008, así como su libro de 2015 "Reflexiones del infierno", revelan no solo el lado cómico de Lewis sino también su lucha constante contra las adversidades personales.

Filmografía de Richard Lewis

Películas:

Los Chicos Equivocados (1988)

Rol: Ricardo

Eso es Adecuado (1989)

Rol: Granos Lapedes

Érase una Vez un Crimen (1992)

Rol: Julián Peters

Robin Hood: Hombres en Mallas (1993)

Rol: Príncipe Juan

Vagones Este (1994)

Rol: Phil Taylor

Borrachos (1995)

Rol: Jim

Dejando las Vegas (1995)

Rol: Pedro

El Ascensor (1996)

Rol: Phil Milowski

Hugo Piscina (1997)

Rol: Chica Chicalini

El Laberinto (1997)

Rol: Markov

Día del Juego (1999)

Rol: Steve Adler

Trineo: La Historia no Contada (2005)

Rol: Él mismo

Vampiros (2012)

Rol: Danny

Ella es Divertida de esa Manera (2014)

Rol: Al Finkelstein

Sandy Wexler (2017)

Rol: Testimonial

El Gran Destructor: Una Celebración (2018)

Rol: Él mismo

Televisión:

El Programa de Esta Noche Protagonizado por Johnny Carson (1974-1992)

Rol: Él mismo – Invitado

Notas: 22 episodios

Diario de un Joven Cómico (1979)

Rol: Billy Goldstein

Notas: Película de televisión

Visitas a Domicilio (1980)

Rol: Dr. León Prometeo

Notas: Episodio: "El Fantasma de Kensington"

Tarde en la Noche con David Letterman (1982-1993)

Rol: Él mismo – Invitado

Notas: 48 episodios

Locura Temporal (1985)

Rol: Ejecutante

Notas: Película de televisión

Aguas Revueltas (1986)

Rol: Andrew Fitzsimmons Carlton III

Notas: Episodio: "La Tristeza de la Campana de Boda"

Harry (1987)

Rol: Richard Breskin

Notas: 7 episodios

Casa de Juegos de Verano CBS (1987)

Rol: Joey

Notas: Episodio: "Rey del Edificio"

Frivolités (1988)

Rol: Largo

Notas: Episodio: "Muerte y Taxis"

Todo Menos Amor (1989-1992)

Rol: Marty Oro

Notas: 56 episodios

El Peligro del Amor (1992)

Rol: Eduardo Sanders

Notas: Película de televisión

Papá Querido (1993)

Rol: Steven Mitchell

Notas: 13 episodios

TriBeCa (1993)

Rol: Joseph

Notas: Episodio: "Dando un Paso Atrás"

El Show de Larry Sanders (1993)

Rol: Él mismo

Notas: Episodio: "La Vida detrás de Larry"

Espectáculo Tardío con David Letterman (1993-2008)

Rol: Él mismo – Invitado

Notas: 9 episodios

Cuentos de la Cripta (1994)

Rol: Vern

Notas: Episodio: "Remolino"

Tarde en la Noche con Conan O'Brien (1995-2008)

Rol: Él mismo – Invitado

Notas: 12 episodios

Los Viajeros del Tiempo de AJ (1995)

Rol: Edgar Allan Poe

Notas: Episodio: "Edgar Allan Poe"

Un Fin de Semana en el Campo (1996)

Rol: Bobby Stein

Notas: Película de televisión

Nichols y May: Toma Dos (1996)

Rol: Él mismo

Notas: Especial Documental, PBS

El Show Diario (1996-2015)

Rol: Él mismo

Notas: 16 episodios

Felices para Siempre: Cuentos de Hadas para Todos los Niños (1997)

Rol: Viejo Mendigo (voz)

Notas: Episodio: "La Gallina de los Huevos de Oro"

Dr. Katz, Terapeuta Profesional (1997)

Rol: Ricardo (voz)

Notas: Episodio: "Encubierto"

Hiller y Diller (1997–1998)

Rol: Neil Diller

Notas: 13 episodios

Brusco Despertar (1998)

Rol: Harve Schwartz

Notas: 6 episodios

Hércules (1999)

Rol: Neurosis (voz)

Notas: Episodio: "Hércules y la Pelea en el Olimpo"

VIP (1999)

Rol: Ronald Zane

Notas: Episodio: "Gran Carpa Val"

Larry David: Controle su Entusiasmo (1999)

Rol: Él mismo

Notas: Película para televisión - Piloto

Frena tu Entusiasmo (2000-2024)

Rol: Él mismo

Notas: 41 episodios

Presidio Med (2002)

Rol: Francisco Weinod

Notas: Episodio: "Érase una Vez una Familia"

Séptimo Cielo (2002-2004)

Rol: Rabino Richard Glass

Notas: 9 episodios

Alias (2003)

Rol: Mitchell Yaeger

Notas: Episodio: "Un Giro Oscuro"

Dos Hombres y Medio (2004)

Rol: Estan

Notas: Episodio: "No Puedo Permitirme el Lujo de Hienas"

La Zona de Muerte (2004)

Rol: Jack Jericó

Notas: Episodio: "La Fría y Dura Verdad"

Las Vegas (2005)

Rol: Estan

Notas: Episodio: "Fingir el Dinero y Correr"

Jorge López (2005)

Rol: Philip Nickleson

Notas: Episodio: "George Encuentra la Terapia Benny-ficial"

Los Simpsons (2006)

Rol: Golem (voz)

Notas: Episodio: "La Casa del Árbol del Terror XVII"

Todos Odian a Chris (2006)

Rol: Cris

Notas: Episodio: "Todo el Mundo Odia a Kris"

Sr. Calidez: El Proyecto Don Rickles (2007)

Rol: Él mismo

Notas: Documental, PBS

Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales (2008)

Rol: Deportista Larry (voz)

Notas: Episodio: "Armario"

El Limpiador (2009)

Rol: Enrique

Notas: Episodio: "Velas Engañosas"

Hasta la Muerte (2009-2010)

Rol: Miles Tunnicliff

Notas: 3 episodios

Regalos Divertidos o Muertos (2010)

Rol: Sombras (voz)

Notas: Episodio: #1.10

Lewis en el Cine: La Edición del Oscar (2011)

Rol: Ejecutante

Notas: Corto

Cachorros de Libra (2011)

Rol: Amigo (voz)

Notas: Episodio: "Rebelde sin Collar"

Mel Brooks: Haz Algo de Ruido (2013)

Rol: Él mismo

Notas: Especial Documental, PBS

Charla Franca (2015)

Rol: Doctor Weiss

Notas: 6 episodios

Código Negro (2016)

Rol: Stewart Gough

Notas: Episodio: "Complejo de Héroe"

Jinete Bojack (2018)

Rol: Ziggy Abler (voz)

Notas: Episodio: "La Cabeza en las Nubes"



Premios y Nominaciones:

Elogios para Richard Lewis

Premio CableACE (1989)

Categoría: Escribir un Especial de Comedia

Nominación por: "El Concierto Estoy Agotado"

Espectadores de Televisión de Calidad (1991)

Categoría: Mejor Actor - Serie de Comedia de Calidad

Nominación por: "Todo Menos Amor"

Premio del Sindicato de Actores de Cine (2006)

Categoría: Mejor Reparto en una Serie de Comedia

Nominación por: "Frena tu Entusiasmo"

En todas estas instancias, Richard Lewis fue nominado en sus respectivas categorías, pero no se llevó el premio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Totally Awesome 80s (@totallyawesome80s)

La partida de este icono de la comedia deja un vacío, pero también un recuerdo imborrable. Sus reflexiones sobre la vida, su valentía al enfrentar sus demonios personales y su contribución a la comedia garantizan que la llama de Richard Philip Lewis nunca se apague.

Aunque su risa ya no resonará en los escenarios, su legado perdurará en la memoria de aquellos que encontraron consuelo y alegría en su singular visión del mundo.

. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión