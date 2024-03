Quién es Anya Taylor-Joy actriz de la precuela de Mad Max, "Furiosa"

El vídeo promocional de ‘Furiosa’ protagonizado por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth sorprende, por el perfecto español de la actriz que nació en Miami pero se crió en Argentina.

Además de su destacada labor como actriz, Anya Taylor-Joy ha trabajado como embajadora de marcas reconocidas como Viktor & Rolf, Tiffany & Co., Dior en moda y maquillaje, así como Jaeger-LeCoultre.

En el año 2021, la prestigiosa revista Time la seleccionó para formar parte de su lista "100 Next", que resalta a líderes emergentes que están dando forma al futuro, demostrando así su influencia tanto en el cine como en la industria de la moda y el estilo.

Mad Max: Furiosa, el vídeo promocional

En el mundo del cine, a menudo nos sorprenden las alianzas que se forman entre estrellas de la pantalla. En el caso de "Mad Max: Furiosa", la colaboración entre Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth ha dejado a muchos boquiabiertos, ya que su química traspasa la pantalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CineXpress (@cinexpresspr)

Aunque nacida en Miami, Anya Taylor-Joy pasó su infancia en Argentina, lo que le otorgó un dominio fluido del español. Esta habilidad lingüística resultó importante durante la promoción internacional de "Furiosa", especialmente en países hispanohablantes como España.

A raíz del esperado estreno de ‘Furiosa’ el 24 de mayo, Warner Bros Spain ha lanzado un vídeo promocional protagonizado por Taylor-Joy y Hemsworth. Lo más llamativo de este material fue presenciar a Chris Hemsworth, de origen australiano, intentando comunicarse en español. Lo que dio pie a Anya para relevar a su compañero diciendo en un perfecto español:

"Hola soy Anya Taylor-Joy. Chris y yo les queremos presentar el nuevo tráiler de Furiosa: de la saga Mad Max, nuestra nueva película que será épica".

Mientras Taylor-Joy pronuncia la palabra "épica", Chris Hemsworth no puede evitar sumarse al momento con un gesto cómico. Con una expresión teatral, repite la palabra y gesticula con la mano como un capo italiano, añadiendo un toque de humor que provoca risas tanto en el set como entre la audiencia.

Anya Taylor-Joy no solo supo asumir el control del discurso con destreza y confianza, sino que también estableció una conexión directa con el público.

Quién es Anya Taylor-Joy

Anya-Josephine Marie Taylor-Joy, nacida el 16 de abril de 1996 en Miami, Florida, Estados Unidos, es una actriz galardonada que ha cosechado elogios y reconocimiento en la industria del entretenimiento. Con apenas 27 años de edad, ha dejado huella en el cine y la televisión, destacándose por su talento excepcional y su versatilidad en una variedad de roles.

Criada en Buenos Aires y Londres, Taylor-Joy demostró desde temprana edad su pasión por la actuación. A los 16 años, tomó la audaz decisión de dejar la escuela para seguir su sueño de convertirse en actriz. Sus primeros pasos en la industria fueron modestos, interpretando pequeños papeles en televisión. Sin embargo, pronto encontraría su gran oportunidad en el cine.

Su trayectoria en el cine

El punto de inflexión en la carrera de Taylor-Joy llegó con su papel principal en la aclamada película de terror "The Witch" en 2015. Su actuación cautivadora la llevó al centro de atención, ganándose el reconocimiento de la crítica y el público por igual.

Desde entonces, ha protagonizado una serie de éxitos cinematográficos, incluyendo la película de terror "Split" en 2016 y su secuela "Glass" en 2019, así como la comedia negra "Thoroughbreds" en 2017. Su destacada actuación en estos filmes le valió el prestigioso Trophée Chopard en el Festival de Cine de Cannes de 2017.

Su brillante carrera en televisión

En el ámbito televisivo, Taylor-Joy ha dejado una huella imborrable con su participación en la quinta y sexta temporada del aclamado drama criminal "Peaky Blinders" entre 2019 y 2022. Además, ha incursionado en el drama de época con su interpretación de Emma Woodhouse en la película "Emma" en 2020, lo que le valió una nominación al Globo de Oro.

Sin embargo, fue en 2020 cuando Taylor-Joy alcanzó nuevos niveles de reconocimiento internacional con su interpretación magistral de la prodigio del ajedrez Beth Harmon en la miniserie de Netflix "The Queen's Gambit". Su actuación conmovedora y poderosa le valió numerosos premios, incluidos el Globo de Oro y el Screen Actors Guild Award, así como una nominación al Primetime Emmy.

Desde entonces, Taylor-Joy ha seguido acumulando éxitos con una serie de proyectos cinematográficos, incluyendo "Last Night in Soho" en 2021, "The Northman" en 2022, "The Menu" en 2022 y "The Super Mario Bros. Movie" en 2023. Además, está programado que el 24 de mayo estrene "Furiosa", la precuela de Mad Max, junto a Chris Hemsworth, lo que promete ser otro hito en su carrera.

Proyectos futuros y vida personal

A medida que avanza en su carrera, Taylor-Joy continúa desafiando a sí misma con una variedad de proyectos ambiciosos y emocionantes. Con películas como "The Northman", dirigida por Robert Eggers, y su participación en la precuela de "Mad Max: Fury Road", Taylor-Joy demuestra su disposición para explorar nuevos géneros y expandir sus límites como actriz.

Taylor-Joy está lista para embarcarse en nuevas aventuras en la gran pantalla. En 2022 rodó "Furiosa: A Mad Max Saga" y "The Gorge". Estas películas que se estrenarán proximamente, prometen llevar su carrera a nuevas alturas, consolidando aún más su posición como una de las estrellas más brillantes y versátiles de Hollywood.

Vida Personal y Relaciones

Fuera de la pantalla, Anya Taylor-Joy ha mantenido una vida personal discreta. En 2021, inició una relación con el músico estadounidense Malcolm McRae, con quien contrajo matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en Venecia en 2023.

Este compromiso refleja la estabilidad y el equilibrio que Taylor-Joy ha logrado entre su carrera profesional y su vida personal.

En conclusión, la trayectoria de Anya Taylor-Joy es un testimonio de su talento excepcional y su dedicación a su oficio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @madmaxsaga

Desde sus humildes comienzos hasta su estatus actual como una de las actrices más destacadas de la industria, Taylor-Joy continúa cautivando al público con su presencia en pantalla y su habilidad para llevar a la vida personajes memorables y complejos.

Su futuro en la industria del entretenimiento parece prometedor, con una serie de proyectos emocionantes en el horizonte y un compromiso firme con la excelencia artística. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.