Quién es Zayra Gutiérrez, influencer y concursante de Supervivientes 2024

Zayra Gutiérrez es la hija del exfutbolista, José María Gutiérrez Guti y de la presentadora Arantxa de Benito. Nació en Madrid, el 15 de diciembre de 2000.

El domingo 10 de marzo no fue el mejor día para Zayra Gutiérrez, fue evacuada de la isla de Supervivientes por problemas de salud. Permanecerá en observación hasta el jueves 14 de marzo, entonces se decidirá si vuelve a la isla o se va a casa.

Zayra Gutiérrez de Benito: famosa desde la cuna

Zayra Gutiérrez, nacida el 15 de diciembre de 2000 en Madrid, es la descendiente de dos personas famosas el exfutbolista del Real Madrid, José María Gutiérrez 'Guti', y la presentadora Arantxa de Benito.

Desde su llegada al mundo, Zayra estuvo inmersa en un ambiente de notoriedad, un destino marcado por la huella de sus ilustres padres.

Arancha de Benito y Guti

El debut en la escena mediática

A pesar de ser reconocida desde temprana edad, la joven de 24 años saltó a la fama en medio de la pandemia, en diciembre del 2020 convirtiéndose en el foco de la atención pública debido a que celebró una fiesta de cumpleaños sin medidas de seguridad, cuando estas eran de obligado cumplimiento.

Este incidente fue ampliamente cubierto por los medios, llevando al programa "Sálvame" a presentar pruebas a la policía sobre sus infracciones.

A lo largo de los años, su presencia en la cadena de Fuencarral se ha mantenido constante, alimentando el interés del público. Detalles de una acalorada fiesta sexual con participantes de "La isla de las tentaciones" y sus intentos fallidos de ingresar a realities de Mediaset han dejado una marca indeleble en su historial televisivo.

Este periodo crucial la situó como una potencial estrella de Mediaset, expresando su deseo de participar en programas como 'Gran Hermano' o 'Supervivientes'.

Este anhelo se materializó finalmente en 'Supervivientes 2024'. Actualmente, Zayra ha reorientado su carrera hacia el mundo del influencer, colaborando con diversas marcas en sus plataformas digitales, solo en Instagram tiene casi 26.000 seguidores.

La transformación personal y la estabilidad familiar

A finales de 2022, Zayra sorprendió al anunciar su embarazo con Miki Mejías. El 16 de abril de 2023, a la edad de 22 años, Zayra experimentó un giro fundamental al dar la bienvenida a su primer hijo, Hugo, fruto de su relación con Miki Mejías

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Mejias Garcia (@_mikiimejias)

Este acontecimiento trajo consigo una nueva perspectiva de vida, eclipsando los escándalos que la habían caracterizado previamente. Su imagen pública se vio moldeada por la maternidad, marcando un capítulo de madurez y estabilidad.

La relación con Miki influyó positivamente en su evolución personal, poniendo fin a escándalos pasados y consolidando un compromiso amoroso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zayra Gutierrez De Benito (@zayragutierrez_)

Tras convertirse en padres, Zayra expresó públicamente su gratitud hacia Miki Mejías a través de un emotivo mensaje en Instagram.

En este, elogió la elección del padre de su hijo, destacando la felicidad que le ha aportado. Aunque detalles precisos sobre su relación son escasos, se rumorea que Miki y Zayra se conocieron hace aproximadamente cuatro años, transitando diversas etapas antes de establecer un compromiso amoroso y familiar..

Trayectoria profesional y visión de futuro

Zayra, además de ser influencer en redes sociales, ha participado en programas televisivos como 'La Isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes'. Aunque aún le queda un año para concluir sus estudios de educación infantil en la universidad, la joven ha sabido equilibrar su carrera mediática con el cuidado de su familia y su rol como madre.

Zayra evacuada de la isla por un problema de salud

Zayra, concursante en 'Supervivientes 2024', se vio envuelta en una situación crítica el pasado domingo 10 de marzo, cuando planteó seriamente la posibilidad de abandonar el programa debido a problemas de salud.

En un giro inesperado, Laura Madrueño, visiblemente preocupada por el bienestar de Zayra, tuvo que poner en alerta a la organización ante la perspectiva de otro intento de abandono.

La conexión en directo desde la playa de juegos capturó a Zayra, la hija de Guti, comenzando la conversación sentada en el suelo. Explicó:

"Ayer durante la prueba experimenté ciática y estoy lidiando con una situación bastante complicada. Esta mañana, Miri me brindó su ayuda para vestirme y ponerme de pie con mucha dificultad. Aunque puedo caminar, lo hago con notable esfuerzo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Supervivientes (@supervivientestv)

En este domingo tenso, los efectos persistentes de la prueba anterior seguían afectando a Zayra, quien compartió en 'Tierra de Nadie' con Carlos Sobera: "Mi espalda está seriamente afectada en este momento".

La situación llevó al equipo de 'Supervivientes 2024' a tomar la decisión de evacuar a la concursante, sometiéndola a un análisis médico exhaustivo.

Laura Madrueño comunicó a Zayra, frente a las cámaras, que recibiría atención médica especializada por parte del equipo médico del programa en Honduras: "La organización está evaluando la situación, y el médico vendrá a determinar si estás en condiciones de participar en la siguiente prueba".

A medida que avanzaba el programa, se conectaron en vivo con Zayra, ya instalada en el hotel de la organización. Con un tono de preocupación, compartió su situación actual: "Honestamente, no sé qué está pasando con mi salud. Me siento incapacitada y el médico me ha recetado medicamentos bastante fuertes".

Carlos Sobera asumió la responsabilidad de informar tanto a Zayra como a la audiencia de 'Supervivientes 2024' sobre el futuro de la concursante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Supervivientes (@supervivientestv)

Dada su condición de salud no apta para continuar en la competición, el equipo médico decidió mantener a Zayra en observación en su habitación hasta el jueves. Aunque esta medida aseguraría que estuviera en igualdad de condiciones que sus compañeros, se especificó que no recibiría raciones adicionales de comida, siguiendo las rigurosas normas del concurso.

En este episodio tenso, Zayra se enfrentó a un desafío no solo en la isla sino también en su bienestar físico. La incertidumbre en torno a su salud y su capacidad para continuar en el programa se convirtieron en el centro de atención, generando preocupación tanto entre los concursantes como en la audiencia de 'Supervivientes 2024'.

Con una historia impresa por la fama desde su nacimiento, Zayra Gutiérrez personifica la transformación personal y la resiliencia frente a las luces y sombras del escrutinio público.. Esperemos pueda superar su problema de salud para volver a Cayos Cochinos el lugar donde se graba Supervivientes.

Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.