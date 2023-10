¿Has recibido un SMS para actualizar datos en tu tarjeta sanitaria? No respondas

Miles de usuarios han recibido SMS ‘supuestamente de la Seguridad Social’ con un enlace. Es un fake ,una estafa, no pulses el enlace.

La mayoría de las personas que recibe un SMS fraudulento, puede pensar que no lo es.

Estos SMS, pueden aparecer con el mismo logo que nuestro banco, la compañía de la luz, o incluso empresas de paquetería. Pero siempre llevarán un link que debes pulsar para introducir datos personales. Esta es la clave, ningún banco, o empresa te pedirá eso. Si en tu SMS hay un link no lo pulses.

¿Qué es el smishing?

El smishing es un tipo de estafa en línea en la que los estafadores utilizan mensajes de texto o WhatsApp para engañar a las personas.

En estos mensajes, se hacen pasar por una empresa, una entidad pública o incluso una persona, con el objetivo de persuadir a los usuarios para que hagan clic en un enlace sospechoso.

Una vez que hacen clic en ese enlace, son redirigidos a un sitio web falso donde se les pide que proporcionen información personal o financiera, o que descarguen una aplicación que puede estar infectada con software malicioso.

Los mensajes de texto falsos que se están propagando en la actualidad pueden incluir noticias falsas sobre paquetes no entregados, facturas de servicios inexistentes, solicitudes de actualización o verificar la información de la cuenta bancaria, o problemas relacionados con las cuentas o tarjetas. Estos mensajes están diseñados para engañar a las personas y robar su información confidencial.

La amenaza del smishing suplantando a la Seguridad Social

En el mundo digital actual, la ciberseguridad se ha convertido en una preocupación primordial para todos. Ha surgido una nueva amenaza, conocida como smishing, que involucra el uso de mensajes de texto fraudulentos para engañar a las personas y robar sus datos personales.

⚠#ALERTA Detectados SMS o emails que suplantan a la Seguridad Social para que facilites tus datos personales.#NoPiques: la URL del enlace no coincide con la de la S.S.



Ante la duda borra el mensaje y consulta con la fuente oficial. #SeguridadInternet pic.twitter.com/18R4XgZI5M — Guardia Civil (@guardiacivil) March 18, 2021

En esta ocasión, la suplantación de la Seguridad Social es el anzuelo que los ciberdelincuentes utilizan para atrapar a sus víctimas. El mensaje te pide que pulses un enlace para actualizar tus datos personales, pero es un cebo, solo para que si lo haces te roben esos datos.

El fraude a través de mensajes de texto

El smishing, una forma de phishing que se realiza a través de mensajes de texto, se ha vuelto cada vez más cómodo y peligroso. En esta campaña específica, los delincuentes se hacen pasar por la Seguridad Social y envían mensajes SMS a personas inocentes. El mensaje advierte sobre la necesidad de actualizar la tarjeta sanitaria y proporciona un enlace a una página web aparentemente legítima.

La trampa de los enlaces fraudulentos

El cebo es el enlace fraudulento que promete la actualización de la tarjeta sanitaria. Cuando una persona hace clic en ese enlace, es redirigida a una página web que parece ser oficial de la Seguridad Social. Sin embargo, esta página es una trampa diseñada para robar información personal.

Los ciberdelincuentes solicitan datos personales a través de un formulario, incluyendo información confidencial como números de seguridad social, nombres completos y direcciones.

Identificación de mensajes fraudulentos

es la presencia de errores ortográficos y gramaticales en su redacción. Estos errores deben poner en alerta a cualquier destinatario, ya que las instituciones legítimas suelen redactar sus comunicaciones de manera precisa y sin errores. Uno de los indicadores de que estos mensajes son fraudulentosEstos errores deben poner en alerta a cualquier destinatario, ya que las instituciones legítimas suelen redactar sus comunicaciones de manera precisa y sin errores. Otra es que siempre llevan un enlace, (no debes hacer clic, ten en cuenta el banco o la Seguridad social no te van a enviar ningún enlace y menos te solicitarán que introduzcas tus datos personales).

Cómo actuar si recibes SMS fraudulentos

Si ha recibido un mensaje SMS como el mencionado anteriormente, es importante saber cómo actuar para proteger sus datos personales y evitar convertirte en una víctima. Si no has hecho clic en el enlace ni te has proporcionado datos, la mejor opción es borrar el mensaje y bloquear al remitente.

Ten en cuenta que al hacer esto, (si es un banco por ejemplo), puede que bloquees a tu banco 'de verdad', al parecerle al sistema de tu móvil que son los mismos emisores del mensaje. A mi me ha pasado. La solución es fácil: si haces alguna operación en tu banco y notas que no te llegan los SMS, revisa si bloqueaste alguno 'SMS fake que suplantaban a tu banco'.

Si es así, solo tienes que habilitar de nuevo al banco y volverás a recibir los mensajes para hacer operaciones bancarias, (los bancos nunca te van a mandar SMS para que pulses link).

Abre la app de Mensajes .

Presiona Más opciones. Spam y bloqueadas.

Selecciona el contacto de la lista.

Presiona Desbloquear. Si cambiaste de idea, presiona Atrás .

Protegiendo tu Información y tomando acciones legales

Sin embargo, si ya has caído en la trampa y has proporcionado tus datos en la página web fraudulenta, hay medidas que puedes tomar para protegerte y buscar justicia.

Recopila evidencias

En primer lugar, es importante recopilar todas las evidencias del fraude. Esto podría ser útil si necesita interponer una denuncia ante las autoridades pertinentes, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este enlace tienes más información si has sido objeto de un fraude o delito a través del móvil o el Pc.

Realizar Egosurfing

En los próximos meses, es recomendable realizar egosurfing, que implica buscar información que haya publicado sobre ti en Internet. Si encuentras datos que deban ser eliminados, puedes recurrir al derecho al olvido. Para llevar a cabo búsquedas avanzadas, herramientas como Google Dorks pueden ser útiles.

Vigila Tu correoe electrónico

Mantén un estrecho control sobre tu correo electrónico y las cuentas en las que proporcionaste información en el formulario fraudulento. Los ciberdelincuentes podrían intentar ataques de phishing utilizando la información que obtuvieron.

Ayuda de la Seguridad Social

Finalmente, si tienes dudas o necesitas confirmar la autenticidad de la información, no dudes en buscar ayuda de la Seguridad Social para contrastar la situación.

En resumen, el smishing que suplanta a la Seguridad Social es una amenaza real en el mundo digital actual. Los mensajes SMS fraudulentos buscan engañar a las personas para que revelen sus datos personales, lo que podría resultar en un robo de identidad y otros problemas graves.

Es esencial que estemos alerta y tomemos medidas para proteger nuestra información personal, como borrar mensajes sospechosos y buscar ayuda en caso de que hayamos caído en la trampa. La ciberseguridad se ha convertido en una responsabilidad crucial para todos, y la prevención es la clave para evitar ser víctima de estos ataques.

