El piropo de una independentista a un diputado de Vox en Cataluña

“Mira que eres guapo hasta que has abierto la boca”, suelta una ‘indepe’ al parlamentario Alberto Tarradas, que contesta que “se lo devolvería, pero las charos feministas me desterrarían”

Quien ha dicho que entre rivales políticos no puede surgir el amor, incluso en un panorama tan polarizado como la política catalana. Una escena en una comisión del Parlament de Cataluña se ha hecho viral por el piropo de una de las comparecientes independentistas al diputado de Vox, Alberto Tarradas, y la genial respuesta de éste a la situación.

En concreto, la compareciente independentista suelta al parlamentario de Vox un “mira que eres guapo y me has caído bien hasta que has abierto la boca”. Alberto Tarradas contesta con un “le agradezco el piropo, me gustaría devolvérselo pero si lo hago las charos feministas me desterrarían completamente de este parlamento, se ha acabado la cultura del piropo”. El propio Alberto Tarradas ha compartido el vídeo de la escena con una reflexión: “¿Qué hubiera pasado si esta situación se hubiera dado a la inversa?”