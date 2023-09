Carlos Flores (Vox) se ríe de su quema en la Diada: "Con Sánchez sí me duele"

El diputado de Vox por Valencia fue una de las personas ‘quemadas’ por los independentistas catalanes el 11S pero se lo tomó con humor: “queremos piras separadas”

Manifestantes de la llamada Esquerra Independentista quemaron durante la Diada de Cataluña del 11 de septiembre grandes fotos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del cabeza de lista de Vox al Congreso por Valencia, Carlos Flores, y la consejera de Salud de Baleares, Manuela García, al final de su marcha en Barcelona por la Diada.

Pasadas las 20.00, sobre el escenario dedicado a los parlamentos por parte de la organización, también quemaron una bandera de España, una de Francia y una de la Unión Europea, y han reproducido un vídeo donde aparecían los cuatro políticos a los que han quemado su imagen.

El diputado de Vox por Valencia, Carlos Flores, se tomó sin embargo con humor este hecho, y comentaba que “a mí que me quemen, siempre que sea en efigie, no me da ni frío ni calor. Pero que me hayan colocado junto a Pedro Sánchez... eso sí que me ha dolido. El próximo 11S, por favor, queremos piras separadas”.