Page sigue disparando contra la amnistía pero continúa sin romper la disciplina

El presidente castellano-manchego vuelve a arremeter contra Junts y contra Puigdemont a causa de su escasa fiabilidad constitucionalista y de su ganas de humillar a España

No hay la menor duda. A Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, se le aparece cada cierto tiempo un Pepito Grillo que le recuerda que no, que eso de la amnistía no está bien, que Junts y Puigdemont no pueden ser los apoyos de una travesía para iniciar una legislatura de cuatro años. Que no, que no y que no, le dicen esas voces en su cabeza. Y claro, lo dice en público. Por ejemplo el viernes, visitando el Hospital General Universitario de Ciudad Real .

El presidente castellano-manchego tuvo que pararse ante los medios y claro, las preguntas sobre los acuerdos de Gobierno del PSOE, el estado de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y el papel de Junts acapararon lo que los periodistas llamamos 'canutazo'. Y Pepito Grillo volvió a asomar la patita por debajo de la puerta.

Así, Page declaró que Puigdemont está demostrando durante sus negociaciones con el PSOE que tiene la intención de "humillar al Estado todo lo que pueda" y ha alertado que lo que busca es poder volver a intentar "otro atropello constitucional" como a su juicio fue la declaración unilateral de independencia de 2017.

"De Puigdemont te puedes esperar cualquier cosa", siguió diciendo el presidente autonómico. "Se comprometió a no declarar la autodeterminación en un pacto que tenía con todo el mundo, y así nos lo había dicho a varios presidentes autonómicos, y terminó firmándola", continuó.

Page advierte que "lo que hicieron fue un atropello constitucional de enorme gravedad, que nos ha traído consecuencias de todo tipo, y lo que buscan no es ni siquiera volver a pasear por la calle, que eso humanamente lo podemos entender; lo que buscan es poder volver a intentarlo, volver a otro atropello constitucional, porque quieren acabar con la Constitución".

Pero Pepito Grillo aparece... y desaparece

Pero igual que las voces internas le dicen a Page que un acuerdo con Junts y Puigdemont puede ser un error histórico de catastróficas consecuencias, desaparecen y se vuelven a ir. Porque pese a sus ideas, pese a tener claro lo que considera de todas estas negociaciones de investidura, Page dejó para finalizar una frase que fue justo lo contrario de lo que aseguraba: "Estoy convencido de que habrá pacto con JuntsxCat".