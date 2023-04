Los militares estallan contra Sánchez: en la calle mientras él anuncia viviendas

Mientras Sánchez anuncia orgulloso 20.000 viviendas en terrenos de Defensa, en la actualidad 696 militares esperan para ocupar alojamientos logísticos y, además, 40 han sido desalojados.

Mientras Pedro Sánchez promete orgulloso que creará 20.000 viviendas públicas en suelos del Ministerio de Defensa, no son pocos los militares que no tienen donde alojarse desde hace meses. En su afán de llenar los oídos y las cabezas de los votantes, el líder socialista parece dejar de lado y olvidarse de ciertos factores cuanto menos a tener en cuenta. Es un error bastante común del actual presidente del Gobierno, cuya propaganda electoral no le deja ver más allá e intentando solucionar problemas crea más aún. En este caso, se olvida de un problema que están viviendo algunos militares en nuestro país: sus problemas para encontrar alojamiento.

Por ello, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha criticado el anuncio del Gobierno para la construcción de 20.000 viviendas públicas en suelos del Ministerio de Defensa mientras los miembros de las Fuerzas Armadas tienen que esperar meses para ocupar un alojamiento logístico o incluso son desalojados de ellos.

Desde esta organización recuerdan que los militares, debido a su profesión y labor, cuentan con una gran movilidad geográfica por la que tienen que abandonar su residencia habitual y encontrar otro alojamiento en su nuevo destino. "Militares de tropa, muchos de ellos con un sueldo neto casi equiparable al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se encuentran con que son desahuciados o no se les da alojamiento en ciudades como, por ejemplo, Madrid o Valencia", se puede leer en el comunicado que han publicado.

Según detallan, en 2022 había 186 militares en lista de espera para poder ocupar alojamientos logísticos, mientras que en 2023 la situación ha empeorado, con 696 militares y 40 desalojados. En menos de un año 500 militares más con este problema. Por este motivo, el anuncio a bombo y platillo de un Sánchez henchido y orgulloso ha caído como un jarro de agua fría en el colectivo.

"Mientras el Gobierno anuncia que se van a construir viviendas en terrenos de Defensa, se olvida de algo tan primordial como la situación de los militares", denuncia la asociación en uncomunicado acusando al Ejecutivo y la ministra de Defensa, Margarita Robles, de haber dejado "hace tiempo" de interesarse por los problemas de sus trabajadores.

El escrito concluye con una rotunda frase que desde luego debe calar, principalmente, en las personas a las que va dirigida: "¿Alguien se ha preocupado de saber en la situación en que quedan o siguen imperando las tan manidas frases de “búscate la vida” o “Si no estás contento vete a trabajar al Mercadona”?