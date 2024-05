Arantxa del Sol se pone digna y revienta Telecinco con la otra vida de su marido

Cuando un famoso ficha por un algún reality de Telecinco por un módico precio y en muchos casos vuelven a la actualidad o reactivan sus nombres tras algún tiempo desaparecidos alguno de ellos pretende estar solo a las duras y no a las maduras o al revés.

Es el caso de Arantxa del Sol que ha "resucitado" mediáticamente tras mucho tiempo apartada de la primera línea televisiva. Sin embargo, la modelo y presentadora pretende que a su paso por Supervivientes solo se hable de algunos temas de su vida y no de su esfera privada-sentimental. O al menos de la parte que no le interesa, porque hace unos días su esposo Finito de Córdoba estuvo de visita en Honduras, protagonizaron momentos íntimos y aquello no le importó. Tampoco que su hija Lucía sea su defensora en plató y hable de su maravillosa familia una semana sí y otra también.

Bien distinto es cuando el reality de aventuras habla de la relación entre su esposo y Ana Herminia, actual pareja de Ángel Cristo Jr., compañero de Arantxa, entonces Del Sol se enfada y corta de raíz los contenidos de la cadena de Mediaset.

Algo así sucedió este martes de Tierra de Nadie, cuando la presentadora recién expulsada aterrizó en plató feliz por estar de nuevo "en casa" y se dio de bruces contra la realidad. Puro Telecinco, lejos del recibimiento soñado, tuvo que enfrentarse a los rumores que han corrido como la pólvora en las últimas semanas acerca de una presunta relación entre su marido, Finito de Córdoba, y la novia de Ángel Cristo Jr, Ana Herminia Illa.

En primer lugar, Carlos Sobera le preguntó los motivos de su distanciamiento con el hijo de Bárbara Rey, su gran apoyo en la recta inicial del reality y con el que cortó su relación de raíz tras su paso por Playa Limbo, cuando alguien le habría abierto los ojos contándole lo que Ángel iría diciendo sobre ella a sus espaldas: "Voy a seguir siendo fiel a mi manera de pensar. Tiene que ver con mi vida personal y mi familia. Me lo han contado varios compañeros, es la versión de varios y no quiero entrar en eso. Yo entiendo que es todo ambiguo y la gente no lo va a entender y seguramente es lo que me hace estar aquí", apuntó sin revelar qué sucedió realmente con el hermano de Sofía Cristo.

Y fue entonces cuando, a pesar de su disgusto ("Hubiera agradecido que me dierais otra bienvenida después de dos meses, no quiero verlas pero es lo que hay") a la presentadora le tocó ver las declaraciones que Ana Herminia hizo en ¡De viernes! sobre su supuesto 'affaire' con Finito de Córdoba, un tema que ha hecho correr ríos de tinta y que la venezolana no acabó de zanjar.

¿Perdonó Ángel Cristo una infidelidad de Ana Illas con Finito de Córdoba hace ocho meses?



👉Ana nos cuenta el rumor que le llegó a Arantxa del Sol.



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/JpSQjSS7le — De viernes (@deviernestv) May 3, 2024

"Lo que se habla es que yo estuve con Juan hace ocho meses. Que había incluso recibos de hotel y poniendo a Ángel como el tonto que me había perdonado a mí porque estábamos empezando al relación. Yo tengo tres años sin ver a Juan. ¿Que hablamos por teléfono? No lo puedo negar. ¿Que le quiero un montón? No puedo decir que hubo una relación. Yo vivía en Venezuela, él en España y éramos amigos", le tocó a Arantxa escuchar por pare de la novia de Ángel.

Arantxa del Sol monta en cólera y se niega a hablar de los rumores de infidelidad de su marido

Unas declaraciones que indignaron a la modelo y la hicieron estallar reventando la escaleta del programa: "Tengo la cabeza, de verdad... Estoy aterrizando. Dejadme en paz, por favor. Por favor lo pido. Déjame disfrutar de mi vuelta, de mi familia. Quiero reírme y disfrutar, pero es que estas cosas... estos temas... Yo entiendo que cada uno tiene su escala de valores y no le cuesta hablar de determinadas cosas y ponerlas en otros contextos, pero yo me he pasado mi vida profesional protegiendo mi vida personal".

Un momento en el que su hija Lucía, presente en plató, ha intentado tranquilizar a su madre asegurando que "no pasa nada, acabas de llegar y tú sabes la familia que tenemos. No hay que darle bombo a una cosa que no...".

Maravillosa Lucia, la hija de Finito de Córdoba y Arantxa del Sol, defendiendo a su madre 💖 #SVGala9 pic.twitter.com/ksNdUCZoxK — 𝑅❀𝒸ío - UNA ZORRA DE POSTAL Nebulossista (@mohedanismo) May 2, 2024

"Me duele que lo utilicen. No quiero seguir hablando de esto. Me incomoda un montón. Va en contra de mi forma de ser esto", zanjó Arantxa muy enfadada, dejando claro que no piensa entrar (por lo menos por el momento) a contestar a Ana Herminia y alterando totalmente la escaleta de Tierra de Nadie que, no obstante, volvió a liderar el prime time para Telecinco en solitario con un 16.4% de cuota de pantalla y 1.175.000 espectadores, muy lejos de sus competidores. De hecho, la que más se acercó fue Antena 3 con Hermanos y lo hizo a distancia con un 11.8% y 1.060.000.