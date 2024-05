Lucía Etxebarria revienta el caso Conde-Pumpido: “ni delirios ni alucinaciones"

La conocida escritora, y colaboradora de televisión, fue testigo del incidente a las puertas de Mediaset y deja en el aire la versión inicial que se han dado de los hechos. Algo no cuadra.

Se lo ha contado a nuestros lectores Jesús Manuel Ruiz en ESdiario, Cándido Conde-Pumpido se presentaba en Mediaset y después de publicar un altercado, la seguridad de la cadena se ve obligada a llamar a la Policía Nacional. Un vez detenido por la Policía tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario donde permanece ingresado víctima de un brote psicótico.

El hijo de presidente del Tribunal Constitucional no se podía controlar. Conde-Pumpido quería arremeter directamente contra el presentador de En boca de todos producido por Mandarina. A esas horas, Nacho Abad ni estaba ni se le esperaba en los siguientes minutos.

Un nuevo episodio del abogado que ha sido dos veces denunciado por Violencia de Género. En la primera situación se archivó. La segunda está pendiente. Fue puesto en libertad provisional la semana pasada.

Conde-Pumpido permanece ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y se habla de su desequilibrado estado de salud mental.

Pero sobre este hecho se ha pronunciado una inesperada testigo presencial de los hechos: la colaboradora de televisión y escritora Lucía Etxebarria, que fue testigo de los hechos y ha aportado en su cuenta de X nuevos y reveladores datos que ponen en entredicho lo contado hasta ahora de lo sucedido a las puertas de Mediaset España:

“En lo que yo he visto, que han sido minutos. No parecía sufrir ni delirios ni alucinaciones. Esto se refiere a los minutos en los que yo le he visto, pero llevaba el allí cuatro horas. A mí , sinceramente, no me parecía que estuviera sufriendo un brote, pero tampoco le voy a enmendar la plana a ningún profesional”, decía en su perfil personal la escritora.

Lucía Etxebarria vs Conde-Pumpido

En el post inicial de la escritora, que fue eliminado por “respeto a la familia”, como ella misma aclaraba, ponía en duda el estado del abogado, insistiendo en que no parecía estar sufriendo un brote psicótico por el que más tarde fue ingresado: “He decidido eliminar un post en el que hablaba sobre Conde Pumpido junior. No porque nadie me lo haya pedido, sino porque entiendo que su familia estará dolida y no quiero hacerle daño a nadie”.

“Me cuesta mucho empatizar con una persona que recurre a la prostitución y que agrede a mujeres, pero no me cuesta empatizar con la familia de un consumidor. En cualquier caso, sé que el alcohol y la cocaína desinhiben, no crean. Una persona no agrede a mujeres porque esté bajo los efectos de una sustancia sino que dicha sustancia potencia un sentimiento que ya estaba: el desprecio a las mujeres", prosigue Lucía Etxebarría.

Un brote psicótico no necesariamente te hace ser agresivo. Un brote cursa con delirios y alucinaciones, y éstos pueden ser de muchos tipos. Estadísticamente, las personas con psicosis suelen ser receptoras de violencia más que agresoras. De verdad y de corazón, le envío mis mejores deseos a esta familia porque sé que es muy, muy duro, lo que están pasando. Tener en casa a alguien con problemas de consumo es un drama", concluye la escritora.