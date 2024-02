Feijóo acorrala a Sánchez en el Congreso por el 'caso Koldo': "Usted lo sabía"

En una tensa Sesión de Control en el Congreso al Gobierno, el líder del PP, Núñez Feijóo, preguntó a Pedro Sánchez sobre la trama de corrupción que se ha destapado en torno al PSOE.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, inició la tensa sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados con su intervención. En su pregunta, el líder de la oposición acorraló a Pedro Sánchez con el caso Koldo, el escándalo de corrupción relacionado con la adquisición de mascarillas durante la pandemia que tiene por protagonista a Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Fomento, y que implica a varios ministerios.

“Sin rodeos: usted lo sabía y lo tapó. Se lo digo en nombre de todo un país, consciente por la información que tenemos de que usted lo sabía desde al menos más de tres años. Usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio”, le ha dicho Feijóo a Sánchez.

Feijóo avisa a Sánchez de que "la caída en desgracia" de Ábalos "no le protege" del 'caso Koldo' porque la trama está "instalada en el corazón del Gobierno": "Sin rodeos, usted lo sabía y lo tapó"

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha respondido que "este es un Gobierno que no tapa la corrupción, es un Gobierno que combate la corrupción cara a cara, y lo hace no con discursos vacuos, no como hacen ustedes, sino con hechos y con acciones: colaborando con la justicia, transparencia y rendición de cuentas, una comisión de investigación en este Parlamento y, en tercer lugar, la asunción de responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades judiciales. Es decir, todo lo contrario de lo que hacen ustedes", aseveró en plena investigación por la trama de corrupción que acecha al PSOE y al Gobierno.

Sánchez dice a Feijóo que el PSOE, al contrario que el PP, "colabora" con la justicia y asume responsabilidades: "Causa sonrojo que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted, que viene del partido que viene y llegando a liderarlo como llegó"

Ante estos ataques de Sánchez al PP para tapar el caso Koldo, el líder de la oposición le ha contestado que: "Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía", incidiendo en la pregunta inicial.

Feijóo pide a Sánchez que no vaya al Congreso "con el ventilador ni con excusas": "Va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su Gobierno. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo"

"Este Gobierno y este partido no van a utilizar a elementos corruptos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para armar una mal llamada policía patriótica, perseguir adversarios políticos y obstaculizar la acción de la justicia. Este Gobierno y este partido lo que no va a hacer es destruir a martillazos las pruebas requeridas por los jueces", le respondió Sánchez.