El periodista del 'caso Begoña' responde a Sánchez: "No publiqué nada falso"

El periodista de investigación de ESdiario, Francisco Mercado, que publicó diversas exclusivas sobre Begoña Gómez, responde a Pedro Sánchez al tachar de falsas las informaciones dadas.

"La denuncia basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referida. Subrayo lo de supuestas informaciones porque, tras su publicación, hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que, sostenemos, son informaciones espurias", se lee en la carta que Pedro Sánchez publicó a última hora de la tarde del pasado miércoles y con la que daba inicio a cinco días de "reflexión" que pueden desembocar en una dimisión el próximo lunes.

Tal y como avanzamos, en ESdiario tenemos que darnos necesariamente por aludidos ya que hemos publicado diferentes exclusivas sobre las andanzas de Begoña Gómez que se citan en la denuncia presentada por Manos Limpias y que ha motivado la investigación del juez. Tanto es así que su señoría ha citado como testigo al periodista de investigación este medio, Francisco Mercado, que, precisamente, firmaba esas informaciones.

En respuesta a las afirmaciones públicas que vertió Pedro Sánchez, el periodista de ESdiario ha querido responder en vídeo al -todavía- presidente del Gobierno desde ESpolítica, el programa de análisis y entrevistas, que semanalmente emitimos en este periódico.

Los periodista investigamos "a todos los parientes de los políticos"

En cuanto a la carta en sí publicada por Sánchez, el periodista entrevistado asegura que "hay muchas cosas que decir, porque la carta lo primero que tiene, con independencia de la decisión que tome finalmente, es un chantaje a toda la sociedad española. Es un chantaje a la profesión periodística, es un chantaje a la judicatura porque el mensaje es simple: no me podéis investigar; si me investigan a mí o a mi entorno, me enfado y me voy", subraya Mercado.

Recuerda, además, que "los periodistas investigamos a todos los parientes de los políticos. Yo recuerdo, por ejemplo, Aguirre, la de veces que hemos investigado al marido porque yo trabajé en El País, sé de qué hablo, sé cuántas veces ha habido publicaciones sobre su marido. Vale también para el marido de Cospedal, vale para el marido de Soraya, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también la infanta Cristina tenía marido. Es decir que hay un recorrido extenso sobre la prensa española de haber hecho el mismo marcaje periodístico a diferentes cónyuges de personajes", afirma en ESdiario.

En cuanto al argumentario que trata de demonizar la denuncia interpuesta por estar basada en recortes de prensa, remarca el periodista de investigación que "claro, como muchas noticias que yo he publicado y que a raíz de las cuales el PSOE ha presentado denuncias. El caso de los espías de Aguirre, por ejemplo. A partir de informaciones mías, se organizó una investigación. También hubo denuncias contra el alcalde de Madrid porque usaba una cuenta opaca, digamos, para pagar cosas que tenían la apariencia de ser privadas y que no debía costearlo el Ayuntamiento. Por lo tanto, mis noticias han sido muy celebradas por el PSOE cuando afectaban al PP. Valían para el esposo o el cónyuge del cargo político cuando era del signo contrario. Pero de pronto, cuando le toca a Sánchez, no se puede mirar a Begoña o al suegro", sentencia Francisco Mercado.

Sin explicaciones por parte de Pedro Sánchez

"Begoña Gómez, tiene una cátedra y no sabemos qué ingresa ahí porque tiene diversos patrocinios y resulta que ahora acaba de crear una empresa pero como es muy reciente tampoco sabemos que ingresa ahí", se pregunta el periodista.

Y añade que "tampoco sabemos cuántos empleados tiene ni qué paga el fisco con esa empresa porque es recién nacida. Por cierto, la Universidad Complutense no paga a Begoña sueldo por el master. Por ello, es casi más inquietante: si no le paga un sueldo a Begoña ¿de qué vive Begoña? ¿de los alumnos o de los patrocinios? Y claro, si el patrocinio te viene de personas que están siendo contratadas por tu esposo, siempre cabe la sospecha de que te contratan a ti para tener una buena tarjeta de visita", sostiene Mercado en este periódico.

En la misma línea, "ella puede recurrir a ciertos personajes para que le patrocinen y, naturalmente, es un buen punto para ellos porque están haciendo un favor a la esposa del máximo contratante de España", afirma el periodista de investigación.