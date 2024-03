Puigdemont desafía a Llarena y Sánchez: vuelve como candidato en Cataluña el 12M

El líder de Junts confirma, en su todavía condición de fugado desde Francia, que se presentará para presidir otra vez la Generalitat: "No podía perder esta oportunidad".

Este jueves se ha confirmado lo que era un secreto a voces tras el anuncio de la convocatoria de elecciones en Cataluña: Carles Puigdemont será candidato de nuevo a presidir la Generalitat. El líder de Junts no ha vuelto a nuestro país desde que el 30 de octubre de 2017, un mes después de lo sucedido el 1 de octubre de ese mismo año, huyera en un maletero rumbo a Waterloo para no enfrentarse a la justicia española tras la declaración unilateral de independencia fallida.

Lo hará en los próximos meses como candidato a presidir, otra vez, el Gobierno catalán en lo que se puede considerar todo un desafío para el juez Pablo Llarena -encargado de todo el camino judicial del procés independentista- y hasta para un Pedro Sánchez que ha intentado quitar importancia a la noticia.

Así lo ha anunciado Puigdemont, cumpliendo con su condición de fugado, desde Elna, ciudad al sur de Francia a tan solo 14 kilómetros de la frontera con España y rodeado por la plana mayor del partido: el secretario general de JxCat, Jordi Turull; la presidenta del partido, Laura Borràs; y el líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias.

La confirmación de la noticia ha tardado en llegar porque el líder independentista ha comenzado, como no podía ser de otra forma, endureciendo su mensaje independentista tras la ley de amnistía como aviso a Sánchez. Lo ha hecho además cargando contra lo que ha llamado "el abuso de los poderosos", la "feroz persecución" que según él viene sufriendo y que ha calificado de como una represión "larga y omnívora" hacia el y la independencia catalana.

Después ha sido cuando ha anunciado esa decisión de que pondrá su nombre en las papeletas del próximo 12 de mayo: "No podía dejar pasar la oportunidad para hacer posible la restitución de aquella presidencia que hace seis años fue injustamente, ilícitamente e ilegalmente destituida por el 155, no podía renegar de esta posibilidad por comodidad. Y por todo esto me presentaré a las próximas elecciones catalanas".

🔴ÚLTIMA HORA



Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, anuncia su candidatura a las elecciones catalanas



▶#Canal24horas: https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/hFCVra3qGf — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 21, 2024

Sánchez intenta quitarle importancia a Puigdemont

Por su parte, antes de esta comparecencia de Puigdemont, Sánchez ha intentado restarle importancia al anuncio desde Bruselas afirmando que no supone ninguna "novedad" porque ya se presentó en el pasado y mandado un mensaje a los catalanes para que miren hacia el futuro y no el pasado para intentar poner en valor su apuesta: Salvador Illa. "Tenemos al mejor candidato posible. Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2021 y en el 2017, tampoco hay novedad en eso", expresaba el presidente del Gobierno y líder del PSOE a los medios desde la sede europea.

Sánchez asegura que hay que apostar por la "convivencia" en Cataluña https://t.co/LvlGeXioZk pic.twitter.com/AnCVAB1mFq — Europa Press TV (@europapress_tv) March 21, 2024

Desde que hace cerca de una semana su abogado Gonzalo Boyé anunciara que el expresidente catalán estaba considerando volver a España para ser candidato, la duda está en qué sucederá al hacerlo, ya que la amnistía está aprobada en el Congreso pero por el momento no está activa. Si lo hace antes de que lo sea, su letrado de confianza reconoció que existe la posibilidad de que la policía pueda detener a Puigdemont cuando cruce la frontera española pero no podrían impedir que participara en el debate de investidura. Una situación confirmada por el protagonista del caso este jueves, llegando a afirmar incluso que es "evidente" que pueda hacerlo con el adelanto electoral y la ley de amnistía ya tramitada.

Llarena rechaza por séptima vez la petición de Puigdemont

Todo esto en un día en el que Pablo Llarena ha rechazado el séptimo intento de Puigdemont para que se le aparte de la causa del procés. El magistrado apunta en el auto correspondiente que la petición del dirigente independentista "carece de legitimación y es extemporánea". Además, le afea y critica que plantee de nuevo esta solicitud -firmada también para hacer lo propio por sus exconsejeros Antonio Comín y Clara Ponsatí- sin incorporar argumentos nuevos.