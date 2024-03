Lección de la diputada del PP sobre la Ley ELA y la “falta de dinero” de Sánchez

“Ninguna sociedad ética y moralmente avanzada puede ofrecer como única alternativa a estos pacientes la muerte o arruinar a sus familias”, indica la vicesecretaria popular Ester Muñoz

El pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de la Ley ELA propuesta por el PP y por la que se reconoce la situación de dependencia en los pacientes con esta enfermedad. Una reivindicación de los pacientes con esta dolencia que llevan años pidiendo que la Seguridad Social les cubra los costosos gastos. La vicesecretaria y diputada del PP, Ester Muñoz, ha sido la encargada de defender la Ley ELA con un alegato a favor de la vida digna y un toque de atención a Pedro Sánchez.

“Conozco pacientes con ELA que lo que quieren es vivir, que se puede vivir con ella, que tienen derecho a vivir y a hacerlo dignamente. Ninguna sociedad ética y moralmente avanzada puede ofrecer como única alternativa a estos pacientes la muerte digna”, señalaba Ester Muñoz.

La diputada del PP subrayaba que “cuando tienes que elegir entre eutanasia o arruinar económicamente a tu familia, no es una elección, es una pena de muerte. Porque queriendo vivir no pueden hacerlo porque no tienen dinero. La vida digna también es un derecho”.

Ester Muñoz ha relatado que “el coste sociosanitario que tienen que superar estos pacientes, que tienen que contratar a gente durante 24 horas, oscila entre los 50.000 y los 70.000 euros anuales. ¿Cuánta gente conocen en España que puedan permitirse durante varios años pagar 70.000 euros anuales para poder vivir?”.

“En España hay unos 4.000 pacientes con ELA, lo que supondría un coste para el Estado unos 200 millones de euros. El presupuesto consolidado de nuestro país para 2023 ha sido de 436.370 millones de euros y el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido la desfachatez de decir que no hay dinero para financiar la Ley ELA”, denuncia Ester Muñoz.

La vicesecretaria popular reprocha que “para financiar esta ley no hay dinero, pero sí hay 15.000 millones de euros para hacer una condonación de deuda a Cataluña porque unos independentistas arruinaron su comunidad, y sí hay 51 millones de euros para 390 asesores sólo en la Presidencia del Gobierno”.

“¿De verdad el Gobierno es incapaz de recortar gastos en tantas y tantas partidas innecesarias, en el peor de los casos injustas, para sacar 200 millones y mejorar y dar dignidad a la vida de tantos pacientes que quieren y nos piden vivir? Es triste que deba hacerse esta pregunta”, se cuestiona Ester Muñoz pidiendo al Gobierno la aprobación de la Ley ELA.