Pam sorprende defendiendo el porno: “buscar ‘tetas’ en Google es normal”

La que fuera número dos de Irene Montero y de Igualdad critica el anuncio del presidente del Gobierno y señala que la solución no es prohibir a los menores, sino la educación sexual

Ángela Rodríguez Pam, la que fuera secretaria de Estado del ministerio de Igualdad y número dos de Irene Montero, ya no está en el Gobierno desde hace dos meses -disfruta ahora un paro 7.068 euros al mes de indemnización-, pero sigue generando opiniones que no dejan indiferente en sus redes sociales. La última de Ángela Rodríguez Pam ha sorprendido al criticar la ley que propone Pedro Sánchez para proteger a los menores del porno en internet y aprobar restricciones a su acceso.

En concreto, Ángela Rodríguez Pam valoraba que no se entiende que “apostemos por un marco prohibicionista contra el porno y no por educación sexual que haga que los jóvenes sepan lo que es el sexo” pues “los adolescentes no se encuentran el porno en internet como quien se encuentra una moneda en el suelo”, reflexionaba la ex número dos de Irene Montero.

La ex secretaria de Estado de Igualdad subrayaba asimismo que “los adolescentes deben saber qué es el sexo antes de querer poner ‘tetas’ en Google, lo que, por otra parte, es completamente normal”, defendiendo la mencionada educación sexual y que no puedes evitar que los jóvenes se interesen por buscar en internet cuestiones sexuales.

Como es habitual, las opiniones de Ángela Rodríguez Pam han levantado una ola de comentarios a favor y en contra. De esta forma, algunos consideran que la educación sexual no es suficiente, pues “las redes van muy por delante de cualquier actuación social educativa y no está de más establecer determinados cortafuegos” mientras que otros critican “el marco prohibicionista de Sánchez y su ministra de Infancia, Sira Rego, que no va a servir para nada”.

En medio del debate sobre si restringir o no el porno, se cuelan además comentarios en tono irónico como “leches, prohibir el porno y la prostitución lo hacía Franco: vais a terminar dándole la razón” o “ha vuelto Pilar Primo de Rivera para ver si nos tocamos y hacemos cosas decentes”. El debate está servido.