El ‘CIS vasco’ tiene una mala noticia para el PNV y da alas al pacto Bildu-PSOE

Nacionalistas y batasunos empatarían a votos y 27 escaños, pero una coalición de los socialistas con los de Otegi echaría al PNV al sumar la izquierda mayoría absoluta

Siguen llegando malas noticias para el PNV, hasta de su propio barómetro, el que elabora el Gobierno Vasco que dirige. De esta forma, según el Estudio del Gabinete de Prospección Sociológica -el CIS vasco-, el PNV y Bildu empatarían a votos y escaños, sacando 27 diputados cada fuerza, pero en el Parlamento de Vitoria tendría mayoría absoluta la izquierda y un gobierno del PSOE con los de Arnaldo Otegi sería posible, acabando con la hegemonía del PNV en la Lehendakaritza.

En concreto, el CIS Vasco da como hemos dicho empate a 27 escaños entre el PNV y Bildu, ganando los primeros con un 34,6% de los votos frente a un 32,4% de los de Otegi, sólo 2 puntos de diferencia. Sin embargo, esta victoria por los pelos en las elecciones vascas -que aún no se han convocado, pero deben ser en 2024- no le serviría de nada al PNV si el PSOE decide unir sus fuerzas con Bildu, pues la izquierda sumaría mayoría absoluta.

El PSE-EE de Eneko Andueza obtendría 11 diputados con el 14% de los votos, Sumar tendría 2 escaños y Podemos un diputado. En total, toda la izquierda 41 diputados frente a los 34 del PNV y el centro derecha -6 diputados del PP y 1 de Vox-. El PSOE por tanto tiene la sartén por el mango para decidir si quiere un gobierno de izquierdas con Bildu y echa al PNV, o prefiere mantener al PNV con el actual pacto entre socialistas y peneuvistas.

El candidato del PSOE a lehendakari, Eneko Andueza, sigue insistiendo en que no dará la presidencia del Gobierno Vasco a Bildu, pero no olvidemos que en el sanchismo lo que hoy es ‘no’ mañana es ‘sí’ y un cambio de opinión. Además, Eneko Andueza no cierra la puerta a otra opción más beneficiosa para el PSOE: que sea él lehendakari de un gobierno de izquierdas con los votos de Bildu, un pacto a la inversa. Veremos, pero en el PNV cunden los nervios.