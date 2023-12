La elecciones en Galicia no solo preocupan a Sánchez: serán un 'examen' a Feijóo

El 'popular' Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, ha adelantado las elecciones en un momento en el que el PSOE está muy cuestionado a nivel nacional por sus cesiones a Junts, ERC y Bildu.

Indiscutiblemente Galicia es un bastión del Partido Popular. Nadie lo duda. Alberto Núñez Feijóo ha conseguido en el fogar de Breogán, como reza el himno gallego, lo que muy pocos: cuatro mayoría absolutas lleva a sus espaldas. Un indiscutible logro que se suman a las cuatro mayorías absolutas consecutivas que otrora obtuve el popular Manuel Fraga.

El próximo 18 de febrero, sin embargo, en Galicia ya no se presentarán como candidatos ni Alberto Núñez Feijóo ni, mucho menos, el ya fallecido Fraga. Y no es cosa menor, como diría el también gallego Mariano Rajoy. Así, aunque las encuestas otorgan al PP de Galicia, ahora liderado por Alfonso Rueda, actual presidente de la Xunta, una nueva mayoría absoluta, el futuro -ciertamente- no está escrito: el que los populares vuelvan a superar los 38 escaños en un parlamento de 75 diputados no está garantizado.

Galicia merece seguir sendo o que é: unha comunidade que ofrece confianza.



Cos orzamentos aprobados, para blindar o noso xeito de ser e por responsabilidade, convoco as eleccións autonómicas para o domingo 18 de febreiro.



Os galegos e as galegas son e serán os protagonistas pic.twitter.com/ubWzzV5Mwq — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) December 21, 2023

Y perder la mayoría absoluta es cuasi sinónimo de, como reconocen desde Génova, perder la Xunta en favor de la unión de todo el bloque de la izquierda liderado por el BNG y por el socialista José Ramón Gómez Besteiro cuyo reciente liderazgo en el PSdG está -todavía- en vías de consolidación con la ayuda del propio Pedro Sánchez. "El cambio es posible", aseguró este pasado fin de semana el candidato socialista a la Xunta en un acto acompañado del presidente del Gobierno.

Eso sí, un cambio en el Gobierno gallego dependería de la coalición de tres o, incluso, cuatro partidos políticos: un experimento que en Galicia ya sucedió entre 2005 y 2009 cuando el BNG y el PSdG se unieron al frente del Ejecutivo más inestable -y desastroso, tildado por muchos- de la historia democrática gallega. "Siempre parpadea un diputado en Ourense y Lugo", avisan en este sentido fuentes del PP consultadas.

En todo caso, el momento estratégico, desde luego, es ahora. Si bien la campaña "será gallega", tal y como reconoció este jueves Feijóo en conversación informal con periodistas, nadie duda de que el cuestionamiento de las múltiples concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas -amnistía, reuniones en Suiza, Alcaldía de Pamplona a Bildu...- acabará por beneficiar al PP. O dicho de otro modo, aunque las campañas electorales en Galicia, históricamente, pivotan sobre temas fundamentalmente de política regional, cuando al PSOE le va bien a nivel nacional mejora resultados en Galicia y, por consiguiente, cuando le va mal, los empeora.

"Si se pierde la mayoría absoluta irán en contra de Feijóo, dirán que Feijóo pincha", reconocen a ESdiario fuentes solventes de la dirección nacional del PP. El examen electoral es también, pues, para el actual líder del PP nacional; no solo para Pedro Sánchez a pesar de que, innegablemente, "los gallegos deberán decir si les parece bien o mal lo que está pasando", afirma Alberto Núñez Feijóo a este periódico en conversación informal.

Sea como fuere, como avanzamos en ESdiario, "las encuestas son muy favorables", asegura otro popular de la máxima confianza de Feijóo. Es más, afirma la misma fuente consultada, que los sondeos que manejan "hablan de estabilidad". En conclusión, desde Génova confían en que no perderán la mayoría absoluta en Galicia.