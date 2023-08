El Supremo da portazo a Sánchez para cuestionar el escaño 137 del PP

El PSOE aún podrá presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que preside Conde-Pumpido.

El Tribunal Supremo ha denegado la solicitud de revisión de 30.302 votos nulos en la Comunidad de Madrid, que había sido impugnada por el partido PSOE. En su resolución, la Sala de Vacaciones ha confirmado la validez de la proclamación de los diputados elegidos en la provincia en disputa para el Congreso de los Diputados durante las elecciones del 23 de junio.

En concreto, 137 diputados para el PP y 121 para el PSOE. Además, se ha destacado que "no es posible apelar esta sentencia de manera ordinaria o extraordinaria, aunque se puede recurrir al Tribunal Constitucional en busca de amparo". Por lo tanto, esta última opción permanece abierta para el partido liderado por Pedro Sánchez.

Resulta interesante observar que la jueza María Isabel Perelló, en la exposición de la sentencia, menciona que la doctrina del propio Tribunal Constitucional fue su principal referencia para dictar la resolución judicial.

Valida la decisión de la JEC

Los magistrados continúan fundamentando su decisión en términos legales: "La mera discrepancia numérica en los resultados presentada en este caso (1,200 votos) no constituye una base suficiente para revisar alrededor de 30,000 votos nulos que no fueron impugnados, ya que no se ha demostrado razonablemente que pudieran haber tenido un impacto significativo en el resultado final del recuento, el cual se llevó a cabo con todas las garantías necesarias". Este fallo representa un revés para el PSOE, ya que esta argumentación era el principal fundamento para solicitar la revisión.

Adicionalmente, el Alto Tribunal subraya que, aunque la interpretación sea amplia, no es aceptable que en "el caso concreto bajo análisis, el simple ajuste de los resultados exija la supervisión o verificación de la actuación de cada Mesa en el cumplimiento de sus funciones".

Y esta decisión del Tribunal Supremo proviene después de que la Junta Electoral Central (JEC) rechazara la solicitud de revisar estos miles de votos. El PSOE, concretamente, llevó su petición al Tribunal Supremo a través del procedimiento contencioso-administrativo. Y a pesar de que la máxima autoridad en asuntos electorales estableció que "no procede recurso contra esta Resolución", el pronunciamiento de la Junta Electoral Provincial en relación a la "proclamación de los candidatos electos" podía ser impugnado según lo establecido en los "artículos 109 y siguientes de la Ley Electoral". Esta oportunidad fue la que el partido en Ferraz utilizó como base para continuar adelante. Y no le funcionó.

En conclusión, con la pérdida de este representante, el PSOE se queda con 121 diputados. Esto implica que, para lograr la investidura de Pedro Sánchez, el partido necesita no solo el respaldo de sus aliados de la legislatura anterior, como Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, sino también el de Junts. Esto convierte a la formación liderada por Carles Puigdemont en un elemento clave en las negociaciones. Si los socialistas hubieran conseguido ese último escaño en Madrid, habrían necesitado únicamente la abstención del partido del expresidente catalán que se encuentra fuera de España para garantizar la investidura, debido a su situación legal.