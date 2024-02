Sectarismo en estado puro: el alcalde de Pamplona de Bildu censura a Aguirre

Joseba Asirón (Bildu) cancela sin explicación ni motivo un coloquio protagonizado por la ex presidenta de la Comunidad de Madrid y los organizadores responden con un comunicado demoledor.

Durante la larga carrera política de Esperanza Aguirre la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido que vivir en sus carnes el sectarismo de aquellos que tienen como norma no solo criticar sino hasta silenciar a aquellos que piensan distinto a ellos. Le ha ocurrido esta vez en Pamplona, donde su alcalde Joseba Asirón - que recordemos llegó al mando en diciembre de 2023 tras una moción de censura como pago de Sánchez a Bildu por su apoyo en la investidura- ha cancelado sin previo aviso una conferencia en la que la popular era cabeza de cartel en una sala gestionada por el Ayuntamiento pamplonés.

Concretamente, el edil abertzale ha anulado sin explicación la reserva de la sala de conferencias que la asociación organizadora de la charla -Pompaelo- ya tenía cerrada desde hace tiempo para ese día 14 de febrero. Así lo han denunciado en un contundente comunicado desde la propia asociación en el que cargan duramente contra Asirón porque no entienden la decisión y aseguran que se trata de puro sectarismo y censura de ideologías diferentes.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, celebra después de tomar posesión del cargo tras la moción de censura.

“Desde Asociación Pompaelo queremos pedir al señor alcalde que no de mal ejemplo. Ejercer el sectarismo desde cargos públicos, intentando silenciar a quien no le gusta, boicoteando a personajes que no comulgan con sus ideas o quitando el uso de medios municipales a quien dice lo que no le apetece escuchar, no sólo roza la prevaricación, sino que sienta muy mal precedente”, se puede leer en el texto que han hecho público tras lo sucedido y del que no se puede reprochar ni una coma.

Además, ponen sobre la mesa la clásica y acertada pregunta de qué pasaría si se intercambiaban los papeles: “¿Qué pasaría si decide privar del uso de recursos municipales a todos los grupos afines a su partido que anidan en ellos? ¿Qué pasaría si decide boicotear o excluir a los grupos que defienden valores o ideas que no le gustan? ¿Con qué cara iba a reprochárselo el señor Asirón después de haberlo hecho él, ya desde sus primeros días de alcalde?”.

El Ayuntamiento no es un medio para imponer sus ideas o sus relatos, sino para resolver las necesidades de los vecinos de Pamplona. Entre ellas, la de asegurar la pluralidad y la convivencia entre personas de ideologías diferentes. Eso no se hace ni con boicots ni con cancelaciones, sino dando ejemplo de respeto

Debido al contratiempo la organización ha tenido que reaccionar y obviamente, lejos de cancelar el acto que seguro era el objetivo de Asirón y su equipo de Gobierno, han conseguido ya otro lugar para llevar a cabo el coloquio. Finalmente será ese mismo día 14 de febrero a las 19.30 en el Hotel Tres Reyes. “Las asociaciones como la nuestra no se alimentan de subvenciones, no tienen recursos ilimitados, y dependen de la ciudadanía que quiere implicarse para hacer lo que debe hacerse. Pero precisamente por eso no dependemos de las decisiones del señor alcalde”, concluyen su rotundo mensaje.

Además, en el mismo, denuncian también otro acto de censura por parte del alcalde de Bildu. En este caso, pretendiendo negar el derecho a hablar en Pamplona -en otro acto de Pompaelo- al que fuera ministro con Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa. También apuntan a que desde hace años “la minoría nacionalista, con apoyo de la extrema izquierda, acosa a Martín Villa sin éxito”.