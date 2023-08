Ya solo falta López Miras en Murcia: Aragón y Navarra forjan sus gobiernos

Azcón fue investido presidente de Aragón este jueves. Chivite será su homónima en Navarra a inicios de la próxima semana. Vox, en plena crisis interna, mantiene a los murcianos en un limbo.

"Venimos a mejorar la gestión socialista", aseguró este jueves Jorge Azcón, el ya investido Presidente del Gobierno de Aragón. Parecía difícil en Aragón y se consiguió: si bien la idea original del, también, líder del PP regional versaba en un Ejecutivo monocolor, la necesidad de un tercer miembro en la ecuación de investidura le llevó -inevitablemente- a forjar una negociación a tres bandas para recabar los apoyos. Vox entró en el Gobierno autonómico con una vicepresidencia y dos consejerías, mientras que el Partido Aragonés obtuvo cinco direcciones generales y la delegación territorial de Huesca.

❌ El @aragonpsoe todavía no se ha enterado de por qué ha perdido las elecciones. Más autocrítica y menos rabia política.



Los aragoneses decidieron en las urnas que querían un cambio y ese cambio sólo es posible con @Jorge_Azcon.#InvestiduraAragón11 pic.twitter.com/ZNMqdoz4DD — PP de Aragón (@pparagon) August 10, 2023

En Navarra, aunque en el opuesto lado del espectro ideológico, María Chivite conseguirá la renovación como Presidenta del Gobierno de Navarra entre el lunes y martes de la próxima semana. También parecía difícil. Tras meses de negociación, la socialista consiguió los apoyos de Contigo-Zurekin, conformado por Podemos e Izquierda Unida entre otros, Geroa Bai, la marca del PNV en la región foral, y, como ya es habitual en el PSOE, de Bildu. Así, la representante del grupo de Otegi en Navarra, Laura Aznal, se mostró dispuesta, y con entusiasmo, a otorgar la necesaria abstención que necesita Chivite: previa concesión de exigencias, EH Bildu se consolida como socio fiel del PSOE.

Pero, ¿qué ocurre con Murcia? Esa es la pregunta en estos momentos. Fernando López Miras, el contundente ganador de las elecciones del 28M, habiendo quedado a tan solo dos escaños de la mayoría absoluta, no consigue la necesaria abstención de Vox. Los de Abascal se enrocan en querer entrar en el Gobierno autonómico o, amenazan, habrá repetición electoral. El contador, por su parte, corre sin detenimiento: el 7 de septiembre es la fecha límite para que Fernando López Miras consiga ser investido. De no convertirse en presidente del Ejecutivo regional, los murcianos serán llamados, de nuevo, a las urnas.

Las exigencias de Vox en Murcia

"Por ahora todo exactamente igual que la semana pasada. Sin novedad en el frente", asegura a ESdiario una fuente conocedora de las tortuosas negociaciones entre PP y Vox en Murcia. Y añade: "Todo parece indicar que los de Vox esperarán a días previos al 7 de septiembre para hacer algún movimiento".

Nada ha cambiado. Todo sigue enquistado. Tal y como avanzamos en este periódico, "las negociaciones están estancadas, Vox sigue pidiendo un 30% del Gobierno, es decir, una vicepresidencia y dos consejerías". Y no solo eso. "Además exigen un importante control sobre el Ejecutivo hasta el punto de pedirle al PP que los cargos que nombren deban llevar el visto bueno de Vox", apunta la misma persona consultada.

"O es todo o nada para Vox", enfatiza nuestra fuente. Los de Abascal tienen, a vista de los populares, unas "pretensiones desmesuradas" teniendo en cuenta que Fernando López Miras ganó más escaños que toda la izquierda junta y que quedó, tan solo, a dos escaños de alcanzar la mayoría absoluta. No necesita, consecuentemente, el sí de Vox. Con que los de José Ángel Antelo, el líder de Vox en Murcia, no voten en contra -como la izquierda- y se abstengan, ya le es suficiente a López Miras para prosperar en la sesión de investidura.

"Varios del Gobierno de López Miras creen claramente que se va a nuevas elecciones" porque "Vox está aumentando sus pretensiones en vez de rebajarlas", afirma, con contundencia, a ESdiario el conocedor del panorama político murciano.

Existen dos claves en este embrollo. "Primero, que Vox pide la Consejería de Medio Ambiente y la de Agricultura, dos temas clave en Murcia con el gran problema del Mar Menor y hay el riesgo, por tanto, de que Vox haga voxadas en un tema tan sensible; y, segundo, el impacto mediático que la conformación del Gobierno en Murcia está teniendo a nivel nacional", asegura la misma fuente.

Las diferentes formas de actuar de Vox

Desde el Partido Popular ven con confusión y rareza las ilógicas -y contradictorias-decisiones de Vox en cada una de las regiones. "No entiendo por qué quieren bloquear", se preguntó Fernando López Miras en una entrevista en laSexta.

Si la situación en Baleares y en Murcia es prácticamente la misma, esto es, el PP consiguió sumar más que toda la izquierda junta y, tan solo, se requiere la abstención de Vox: ¿por qué en Baleares Vox optó por abstenerse, sin exigir la entrada en el Ejecutivo regional, permitiendo la investidura de Marga Prohens, y en Murcia se enrocan en bloquear si no entran en el Gobierno? Ninguna de las fuentes consultadas por este periódico logra descifrar el enigma.

No solo eso. Recientemente Vox anunció que no bloqueará la investidura de Feijóo. En otras palabras, sin exigir nada a cambio -tampoco la entrada en el Gobierno de España-, Vox apoyará que el candidato popular llegue a La Moncloa si es elegido por el Rey para someterse a la investidura. Esta decisión, sin embargo, no cambia la situación en Murcia. Ahí, los de Vox sí quieren entrar en el Ejecutivo regional.

Cabe destacar, aunque es José Ángel Antelo -el líder de Vox en Murcia- quien está llevando la voz cantante, el "hombre fuerte", asegura nuestra fuente consultada, de Abascal en Murcia es Rubén Martínez. Siendo el portavoz adjunto del GP Vox en la Asamblea de Murcia, es quien está teniendo un importante peso en las negociaciones con el PP. "Rubén es una persona muy inteligente, tiene tres carreras, pero es un ex del PP, es decir, es un rebotado del PP, y no va a facilitar en nada la negociación; al contrario, en las pocas ruedas de prensa que dio hizo más oposición al PP que el propio PSOE", remarcan a ESdiario.

En conclusión, toca esperar a los días previos al 7 de septiembre. Llegados a ese punto se dilucidará la situación: o bien Vox cede a no bloquear la investidura de López Miras o bien los murcianos volverán a elecciones.