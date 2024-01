El PSOE teme una nueva 'extorsión' de Junts con sus enmiendas: "Estamos viendo"

Pedro Sánchez es consciente que el órdago de Junts de hace unos días con los decretos acabó afectando a su liderazgo. En el PSOE temen que este martes se vuelva a repetir el 'chantaje'.

En el PSOE todavía sienten escalofríos al recordar la frenética negociación in extremis con Junts de hace poco más de diez días. Una muy intensa jornada vivida en la Cámara Alta -ante las obras del Congreso- que acabó con un acuerdo en el último momento con los de Puigdemont que posibilitó al Ejecutivo sacar adelante dos de los tres decretos anticrisis. Y temen, precisamente, que este martes se vuelva a vivir una situación altamente parecida en el Congreso de los Diputados, concretamente en la Comisión de Justicia, en el marco de la aprobación de las enmiendas de Junts: de no ser aprobadas para su incorporación en el texto de la Ley de Amnistía -con el voto del PSOE-, presumen consecuencias de los de Puigdemont.

El trámite parlamentario que resta por completar en la Cámara Baja, una vez que pase este martes la amnistía por la Comisión de Justicia, será su aprobación en el Pleno. Hasta tal día, las enmiendas que no hayan sido aprobadas -si es que alguna queda- pueden ser incorporadas. Posteriormente, una vez que el Congreso apruebe la amnistía, el texto pasará al Senado, donde se espera un choque institucional del que el PP no rehuirá: harán los populares todo lo posible para alargar la agonía de Sánchez con una Ley que, por mucho que ahora la defiendan "sin complejos", saben que levanta ampollas incluso entre sus propios votantes.

El PSOE mantiene la incógnita con las enmiendas de Junts

El mayor temor que se respira por los pasillos del número setenta de la calle de Ferraz, en la sede central del PSOE, es que Junts les vuelva a "chantajear" -como describen desde el PP- con el "colorín colorado", en palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, y no le quede más remedio que buscar un encaje a sus polémicas enmiendas en un texto legislativo que, alertado por los letrados del Congreso, ya posee visos de inconstitucionalidad.

Jordi Turull fent mofa i befa del president Pedro Sánchez. Hi haurà Amnistia, traspàs integral de competències en temes d’immigració i referèndum: «Si el Estado se niega a un referéndum, colorín colorado». pic.twitter.com/DKwYfuh7Bv — Mon Bosch 🇪🇺 (@josepramonbosch) January 15, 2024

Si bien "será el Tribunal Constitucional quien dirima si es legal o no la amnistía", proclaman al unísono desde el PSOE, el tener que ampliar, como exige Junts, la medida de gracia hasta noviembre de 2011 para incluir, así, los delitos de "terrorismo", no hace más que empeorar las perspectivas de constitucionalidad de la Ley.

"Que nos seduzcan ellos a nosotros", dictaminan fuentes del PSOE consultadas por ESdiario este lunes al ser preguntadas por si el PSOE apoyará las enmiendas de Junts finalmente. Así, sin rechazarlas, aseveran que "estamos viéndolo" pero que, en todo caso, "nosotros defendemos nuestras enmiendas", remarcan las mismas fuentes. Una vez más, por tanto, se vuelve a repetir el mismo temible escenario: a primera hora de este martes no se sabrá si hay acuerdo con Junts o no. Volverá a ser una negación in extremis que pondrá en jaque el liderazgo de Pedro Sánchez.

Los objetivos "irrenunciables" de Junts

Tal y como adelantamos en este periódico, por la parte de los de Puigdemont las ideas de que las enmiendas de Junts "mejoran la Ley" y "son objetivos irrenunciables" llevarán, por consiguiente, al límite a un PSOE y Gobierno que, en palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, "los delitos graves" como los de terrorismo "han de estar exceptuados de la amnistía". Se verá.

En todo caso, la concepción de que una macrocausa judicial contra el independentismo, que incluye tanto a los terroristas como a Jordi Pujol -cuya causa se inició a principios de 2012 en la Audiencia Nacional-, no se desprende del ideario de los posconvergentes, tal y como este periódico comprobó.

"Ya no hay debate sobre la amnistía"

La estrategia que públicamente están siguiendo desde el PSOE es que ya "no hay debate" sobre la amnistía en el partido. "Sobre el tema de la amnistía, una vez que la militancia habló, ya no hay debate", aseguró el barón socialista asturiano Adrián Barbón.

Por su parte, la nueva portavoz socialista, Esther Peña, ha afirmado este lunes en su primera rueda de prensa que la democracia es "más completa" si se incorpora a los actores que "tuvieron que salir" en 2017, en referencia al expresidente Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas que huyeron de la justicia española. En línea, Peña ha señalado que después de la Convención Política celebrada el fin de semana en A Coruña, el PSOE defiende "sin complejos" la Amnistía.

Al PP todo le parece mal. Sabemos a qué se opone pero no qué propone.



Este Gobierno está alejándose del ruido y la inacción del PP. Porque lo contrario al radicalismo no es ser más suaves, es ser eficientes.@estherpcamarero #ImpulsoDePaís pic.twitter.com/AkbGHsbLhN — PSOE (@PSOE) January 22, 2024

Mientras que, por tanto, los socialistas quieren dar por zanjada la amnistía, desde el PP consideran que aún queda mucho recorrido por delante. "La amnistía seguirá en la calle", no dudan las solventes fuentes populares consultadas este lunes por ESdiario. "Tendrá que ir al Senado y volverá al Congreso, aún queda mucho proceso para la aprobación definitiva de la amnistía", destacan, al tiempo que advierten al PSOE que "aún queda la foto de Puigdemont entrando en España y saludando". Además, sentencian las mismas fuentes próximas a Feijóo que "el Gobierno está creando una total asimetría territorial en España" que acabará por ocasionarle verdaderos dolores de cabeza.