La Guardia Civil despide a Dámaso, el héroe que dio su vida por salvar a muchos

Este agente encabezaba el operativo de tráfico en una carrera ciclista infantil y no dudó en interponer su moto para detener a un conductor que huía en un coche robado.

La Guardia Civil y en especial sus compañeros de Asturias han despedido este domingo con todos los honores a Dámaso Guillén, el agente perdía la vida este sábado tras ser atropellado por un kamikaze que huía a toda velocidad en un coche robado. Este individuo se dirigía directamente hacia una carrera ciclista de categoría cadete (14 y 15 años) y de no ser por Dámaso, de 49 años, se habría llevado por delante la vida de muchos de ellos. Este lunes se celebra el funeral en la Catedral San Salvador de Oviedo y posteriormente, el cuerpo se trasladará a Bailén, en Jaén.

Ocurrió en Pravia, Asturias, en una verdadera tragedia que pudo desde luego ser aún mayor de no ser por la valentía y, tristemente, el sacrificio de este agente de la Benemérita. Dámaso era el encargado de abrir la carretera en la cabecera de una carrera ciclista cadete y no dudó en cumplir con su labor de proteger a los demás cuando vio venir de frente a este individuo que no pensaba parar a pesar de las indicaciones.

Y es que este conductor estaba en plena huida, tanto de la Policía como de la Benemérita, después de atacar con un hacha a dos vecinos en el pueblo cercano de Beifar tras una discusión y huir en un coche robado. Según informa El Comercio, los testigos cuentan que entró a toda velocidad en la carretera donde se producía esta carrera ciclista organizada por la Escuela Ciclista Santi Pérez, de Grado.

Al poco tiempo se cruzó con un primer control que logró saltarse y acabó llegando a la altura de la prueba. Allí Dámaso, encargado de abrir el operativo policial de tráfico, interpuso su moto delante del coche para frenarle el paso y evitar que arrollara a todos los ciclistas. Algo que consiguió pero que le acabó costando la vida en el acto.

Son personas. Sienten, padecen, sufren. Ver morir a un compañero no se puede describir con palabras. Pero ellos han de seguir adelante. El GC atropellado por un criminal en Pravia en la carrera ciclista evitó que matará a un pelotón de niños. GRACIAS POR TANTO COMPAÑERO! 😥 pic.twitter.com/h8t0I19sIK — JUSAPOL SOCIAL (@JusapolSocial) April 1, 2023

El coche quedó inutilizado y tras avanzar unos metros, el ladrón decidió abandonarlo y huir a pie monte a través. Los agentes comenzaron un operativo, encabezado por un helicóptero, mientras advertían a los vecinos que se encerrasen y no abrieran la puerta, ya que este individuo era un viejo conocido. Finalmente lo encontraron tras un par de horas, escondido junto al río Nalón.

Según informa este diario y más medios locales, se trata de un joven de 28 años conocido en la zona por sus antecedentes. Tal y como cuentan discutió fuertemente con el dueño de la vivienda donde vive de prestado y con el que estaba reformándola. Todavía se desconocen los motivos por el que comenzó la discusión que acabó con el joven huyendo hacha en mano, hiriendo a dos personas que le intentaron parar (entre ellos el dueño) y robando un coche para emprender su huida.

Despedida con honores

Dámaso, guardia civil fallecido ayer en acto de servicio, ha recibido, a título póstumo, la medalla de la Orden de Mérito de la @guardiacivil con distintivo rojo. La directora general, @MercedesDS21, ha acompañado a familiares y amigos en la capilla ardiente. pic.twitter.com/oo7sdUx1OY — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) April 2, 2023

Este domingo era despedido por sus compañeros y recibía la Medalla de la Orden de Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo a título póstumo. Así lo anunciaba la reciente nueva directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras visitar la capilla ardiente de Dámaso. Junto a ella, estuvieron delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, y el director adjunto operativo de la Dirección General de la Guardia Civil, Pablo Salas. El presidente asturiano, Adrián Barbón, no pudo acudir por enfermedad.