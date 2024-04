Puigdemont pisará España en junio y lanza un órdago: o presidente o nada

El prófugo catalán afirma que irá a la sesión de investidura -con riesgo a ser detenido si aún no hay amnistía- y señala que abandonará la política si no logra volver a la Generalitat

Yo como César Borgia, o César o nada. Esta frase histórica podría aplicarse al prófugo catalán y candidato de Junts en las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo, Carles Puigdemont, que ha anunciado que o es presidente de la Generalitat, o abandonará la política. Ahí no quedan los mensajes, ya que Puigdemont ha avanzado que por fin pisará España: lo hará para la constitución del Parlament y la sesión de investidura.

"Una persona que ha sido presidente de la Generalitat no puede estar ni en el Senado ni en un consejo de administración de una gran empresa. Y para eso hay una ley que prevé que tienes unas condiciones de expresidente para poder tener una actividad política. En absoluto me veo como líder de la oposición", ha señalado Puigdemont descartando quedarse en el Parlament si no logra acceder al Palau de la Generalitat.

Asimismo, el prófugo catalán ha descartado volver en campaña electoral a España -donde si lo hiciera sería detenido- pero sí anuncia que regresará de todos modos a Cataluña para participar en la constitución del Parlament y el pleno de investidura, como prometió, algo que podría ocurrir en junio sin saberse aún si la amnistía estaría ya en vigor, por lo que igualmente podría ser detenido.

Puigdemont enmarca su acto de retorno "dentro de una presidencia que fue ilegalmente destituida y debe ser más de país que de partido". "No llevamos la presidencia de la Generalitat al exilio para que ahora sea detenida ni rehén de la Justicia española", ha defendido para no volver en campaña electoral.

Carles Puigdemont también ha lanzado un serio aviso a Pedro Sánchez. Ha señalado que Junts retirará su apoyo al Gobierno, forzando el fin de la legislatura, si el socialista Salvador Illa busca el apoyo del PP para ser ungido presidente de la Generalitat en un bloque constitucionalista, algo similar a lo realizado por Jaume Collboni para convertirse en alcalde de Barcelona.