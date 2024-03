El 'show' de Armengol ante el 'caso Koldo': no aclara nada y ataca al PP

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha comparecido tras la exigencia de dimisión del PP. No ha aclarado muchas de las incógnitas que sobrevuelan el 'caso Koldo'.

Sin aclaraciones a las principales incógnitas y atacando al PP desde el primer segundo, así discurrió la improvisada rueda de prensa de Francina Armengol, presidenta del Congreso, que ofreció esta mañana de martes.

Bajo este contexto, la socialista y expresidenta del Govern de Baleares ha afirmado que, cuando presidía el Gobierno balear, no recibió "órdenes" ni "presiones" de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material, aunque no ha aclarado quién del Ministerio de Fomento les aconsejó contratar esa empresa.

#EnDirecto | Armengol insiste en que la corrupción le "repugna" y dice que lucha contra ella porque "Baleares la ha sufrido mucho": "No dejaré que mancillen mi nombre. El PP ha decidido saltarse todas las líneas rojas posibles. En política no todo vale, no todos somos iguales" pic.twitter.com/PKDv9UuJWB — Europa Press (@europapress) March 5, 2024

En todo caso, ha defendido su gestión y su buen nombre deplorando toda corrupción, y ha avisado al PP de que "no todo vale en política" y que debe explicar qué ha pasado con esa reclamación que su Govern formalizó en julio de 2023.

En una comparecencia en la Cámara Baja, Armengol ha señalado que en esos primeros meses de pandemia su gobierno recibía muchos nombres de empresas de distintas personas recomendando con quién contratar y que todo eso se enviaba a los técnicos del Servicio Balear de Salud para que revisaran precios y materiales y decidieran si contrataban o no.

#EnDirecto | Armengol hace referencia a Miguel Tellado (PP) cuando le preguntan si ha pensado dimitir: "Es como mínimo sorprendente que quien pide mi dimisión es el único que aparece en el sumario" pic.twitter.com/DFrJf3vILF — Europa Press (@europapress) March 5, 2024

Según ha explicado, una de las cosas por las que entró en política fue por luchar contra la corrupción, que es algo que le "repugna" y que detesta "profundamente". "Por eso, no dejaré que mancillen mi nombre y no dejaré que mezclen mi nombre y mi gestión a nada que se parezca a la corrupción", ha enfatizado, rechazando las peticiones de dimisión del PP.