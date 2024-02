Monedero ajusta cuentas con Errejón: “no ha sido el más leal y desprecia a Díaz”

El fundador de Podemos considera que Sumar “desaparecerá cuando le retiren los medios” y recuerda a su nuevo portavoz que “hizo lo que hizo con Pablo Iglesias siendo su mejor amigo”

El fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, pasó por los micrófonos de Hora Veintipico en la SER donde se despachó a gusto con su antiguo compañero Íñigo Errejón y dejó unas cuantas reflexiones que no gustarán en Sumar. El dirigente podemita hasta alertó a Yolanda Díaz de lo que le puede acabar haciendo su nuevo portavoz en el Congreso.

“Errejón no ha sido el más leal de los empleados”, subraya Monedero, recordando que “hizo lo que le hizo a Pablo Iglesias que era su mejor amigo, qué no le hará a Yolanda Díaz. Además, Errejón siempre ha despreciado a los comunistas -en referencia a que Díaz viene del PCE-, él siempre se ha sentido más cerca de los anarquistas”.

El curioso caso de Benjamin Errejón.



Creo que no hay mejor título para este clip.https://t.co/MmenUObvPy pic.twitter.com/GF2hcCNS8g — Hora Veintipico (@HVeintipico) February 4, 2024

El fundador de Podemos añade que “Íñigo Errejón puede acabar en el PSOE, el problema es que no lo quieren porque es muy listo, porque el PSOE no quiere cuadros de fuera y se los comería a todos porque es más listo”. Monedero además señala que al portavoz de Sumar “la ideología le da igual, le he visto comerse sapos. En la universidad era independentista y estuvo a punto de formar un partido llamado Más España. Se fue de Podemos porque no quería ir con IU y los comunistas y ahora es el portavoz de los comunistas”.

Juan Carlos Monedero también deja una puya a Sumar, considerando que le pasará como a Ciudadanos porque no tiene ningún movimiento popular detrás, como sí lo tenía Podemos con el 15M. Para Monedero, Sumar se acabará “cuando le retiren los medios de comunicación porque detrás de Sumar no hay nada”.