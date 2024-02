La chulería de Ábalos cuando le preguntaban por Koldo y le defendía como héroe

El ex ministro respondía en el Congreso al polémico nombramiento del detenido en Renfe respaldándolo como una persona condecorada y recriminando “no tener orgullo” por cuestionarlo

Hubo una época en la que en el PSOE no huían de Koldo García Aguirre y hacían como que no lo conocían o era un asistente más que pasaba por ahí. El ex ministro de Transportes y ex número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, defendía en el Congreso al detenido por presuntamente cobrar sobornos de la compra de mascarillas. Y lo hacía además con una chulería importante ante las preguntas de los diputados de la oposición.

José Luis Ábalos presumía en el Congreso del currículum de su asistente, vendiéndolo poco más como un héroe condecorado. El ex ministro respondía así a la pregunta de la diputada de Vox, Patricia Rueda Perelló, que cuestionaba el polémico nombramiento de Koldo García Aguirre como consejero de Renfe sin tener experiencia ni conocimientos para ello.

“Con el tiempo usted verá esta intervención y le aseguro que no se sentirá orgullosa”, reprochaba José Luis Ábalos a la diputada de Vox. Reproche que ahora se le vuelve al ex ministro como un boomerang y es él quién quizá no esté orgulloso de su defensa de Koldo García Aguirre. El ex ministro defendía que “todo se había hecho conforme a la ley”.

Para Ábalos, Koldo García Aguirre era “un asistente de los muchos asistentes y una persona que no se puede defender aquí y que mañana será padre”, obviando el poder que amasaba en el ministerio el ahora detenido. Asimismo, acusaba a Vox de “otra más de las falsedades que ustedes se inventan” y que “usted ha traído esta miseria moral aquí”.

El ex ministro del PSOE relata además el ‘currículum de héroe’ de Koldo García Aguirre indicando que “ha estado más de 20 años prestando servicio de escolta y dirigiendo servicios de escolta en El País Vasco. Salvó la vida de 2 policías, lo que le valió una medalla de la Policía Foral de Navarra, un reconocimiento de la Guardia Civil por participar en la lucha por la paz en Euskadi, y un reconocimiento de la Policía de Pamplona”. Eso sí, José Luis Ábalos ocultaba que también había sido portero de un puticlub o condenado por agredir a un menor y dar una paliza a un hombre.