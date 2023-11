Junts escenifica su enfado con Sánchez y el PSOE se reúne con ellos de urgencia

La investidura de Pedro Sánchez no peligra pero los de Puigdemont se han "ofendido" por las palabras del candidato socialista durante su discurso de investidura.

Este miércoles, Junts destacó -en una clara escenografía- en el Congreso la brecha que persiste entre ellos y el PSOE, a pesar del acuerdo firmado para respaldar la investidura de Pedro Sánchez. La agrupación liderada por Carles Puigdemont criticó el discurso inicial de Sánchez, considerando que reflejaba escaso compromiso con el pacto alcanzado entre ambas formaciones.

Míriam Nogueras: "Querría darle un consejo. Con nosotros no pruebe a tentar a la suerte".



Los de Junts amenazando a Pedro Sánchez desde el primer día. Y eso que su Gobierno no iba a depender de independentistas.



Qué vergüenza da todo. 🤦🏻‍♂️

En este sentido, tal y como confirman fuentes del PSOE y Junts, esta tarde, Míriam Nogueras, la líder de los posconvergentes en el Congreso, mantuvo una reunión de urgencia con Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE. En el encuentro, Junts expresó el "malestar" de la formación independentista respecto al tono del discurso del candidato a la presidencia del Gobierno.

Es más, desde la tribuna del Congreso la portavoz de Junts aseguró que Pedro Sánchez "no ha sido valiente” y que “tenía que empezar a desmentir a los que pensamos que su palabra no vale. Y ahora que estoy en la parte inicial de mi intervención quisiera darle un consejo, con nosotros no tiente a la suerte”, destacó Míriam Nogueiras.

"Hemos pasado muchas horas trabajando en el marco del acuerdo, sobre todo en los antecedentes y el relato. Un acuerdo en el que no aparece ni una sola vez la palabra 'diálogo', y sí la palabra 'negociación'. Un acuerdo firmado por ustedes en el que no se habla de 'reencuentro', de 'perdón' ni de 'medidas de gracia", añadió la portavoz de Junts.

En todo caso, confirman fuentes del PSOE a ESdiario, la investidura de Pedro Sánchez no peligra. "Nada. Aquí no hay agua", afirma una solvente fuente socialista.