Feijóo rompe a Sánchez en un minuto: "Esta investidura nace de un fraude"

El líder del PP sube a la tribuna sin dobleces y sentencia la hora y media del candidato: "Lo que se trae hoy a la cámara no se votó en las urnas".

Tras el monólogo autocomplaciente de Pedro Sánchez y su discurso de hora y media con referencias a la amnistía apenas al final, el debate de investidura ha girado a la realidad con la réplica de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP, consciente de la circunstancia histórica que atraviesa España, ha desmontado la justificación del aspirante a renovar el sillón de La Moncloa.

Feijóo a la cara de Sánchez: "No ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que todos pagaremos".

"Lo de que tiene una mayoría detrás es falso. Sánchez lo sabe, por eso evita que nos pronunciemos en unas urnas nuevas, ya con toda la información. Esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la cámara no se votó en las urnas", ha arrancado su discurso el líder del PP.

"No traigo a coalición sus engaños para sonrojarle, sino para advertir a los españoles. No a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales", ha añadido.

"No a la amnistía, -ha enfatizado entre los aplausos de su bancada- no a darle la espalda a la mitad de los españoles, no a mediadores internacionales. No a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales".

"No abandonaré a la mayoría constitucionalista de este país. Yo sí tengo argumentos y puedo mirar a la cara a los españoles porque jamás he abusado de su confianza. Desean una España resignada y silencios, pero no la van a tener. Nos tendrán que escuchar en las calles, en las instituciones que tenemos el honor de liderar, a los que quiero pedir disculpas por los insultos proferidos por el candidato", ha apuntado.

"Corrupción política"