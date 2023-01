Arranca la lucha por Cs con ventaja para Arrimadas y Villacís alertando de Bal

Los 'naranjas' inician la búsqueda de apoyos para sus primarias con los de Arrimadas con el doble de avales y la vicealcaldesa de Madrid cuestionando que Bal “busca pactar con Sánchez”

El 9 y 10 de enero tienen lugar las primarias de Ciudadanos que dilucidarán el futuro de la formación entre los dos bloques enfrentados que encabezan por un lado la actual líder, Inés Arrimadas, y el que fuera su mano derecha, Edmundo Bal. Para ello, no hay un minuto que perder y los representantes de las dos candidaturas ya se han lanzado a la búsqueda del voto de los militantes.

Una lucha por cierto en la que la candidatura que avala Inés Arrimadas, Renace tu partido, que encabezan el portavoz en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, y la coordinadora de Baleares, Patricia Guasp, parte con ventaja respecto a la que capitanea Edmundo Bal, ya que los pro Arrimadas han obtenido un total de 1.367 avales frente a los 679 de la lista rival de Bal, lo que supone casi el doble de firmas de militantes.

En este contexto, los principales referentes de las dos candidaturas han comenzado a moverse y lanzar sus mensajes. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que apoya y forma parte de la candidatura de los pro Arrimadas de Renace tu partido ha lanzado una advertencia de cuáles son las intenciones de Edmundo Bal si se hace con el control del partido.

"No estoy a favor de pactar con Pedro Sánchez en este momento en el que está que está minando nuestro Estado de Derecho, desprestigiando a jueces e instituciones. Por eso no apoyo la candidatura de Edmundo Bal sino la de Adrián Vázquez y Patricia Guasp, siendo todos compañeros. No son nuestros enemigos", ha subrayado Villacís en Cuatro.

Y es que la dicotomía entre acercarse o no al PSOE de Pedro Sánchez es uno de los principales puntos de fricción entre las dos candidaturas, con los pro Arrimadas alertando de que esa es la intención de Edmundo Bal, vender los restos de Ciudadanos al sanchismo, y el abogado del Estado acusando a la actual dirección de haber convertido Cs en un partido de “derechas” entregado sólo a pactos con el PP.

Begoña Villacís por cierto ha recordado que en la lista de los pro Arrimadas no figuran ni ella ni la propia Arrimadas en los cargos de dirección, sobre quien ha dicho que ha llevado a cabo un "acto de generosidad enorme al dar un paso al lado y renunciar a liderar el partido", aunque se espera que si triunfa esta candidatura Inés Arrimadas continúe como la portavoz en el Congreso siendo su cara visible. En un futuro veríamos quién es el candidato en unas elecciones generales, cargo que podría volver a recaer en Arrimadas si triunfa su candidatura... y si el partido llega vivo a la cita electoral.