El Congreso da luz verde a la amnistía: “no es reconciliación, es sumisión”

Feijóo reprocha que Sánchez “no dé la cara en este delirio” y que “esto no es una legislatura, es una agonía. Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este Gobierno”

Sin sorpresas. Esta vez Junts no dio un susto a Pedro Sánchez y ha seguido el guion marcado para dar luz ver a la ley de amnistía. Con 178 a votos a favor -Ábalos incluido- y 172 en contra el Congreso ha aprobado la norma en un debate en el que Pedro Sánchez se ha escondido en su despacho de la Cámara Baja y no ha dado la cara, mandando a Patxi López a defender la ley.

Este hecho ha sido usado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha defendido la postura de los populares y ha dejado claro que la ley de amnistía “no es una reconciliación, es sumisión” recordando las amenazas de volverlo a hacer o de un referéndum que han lanzado líderes independentistas como el propio Carles Puigdemont.

Feijóo ha señalado las contradicciones y cambios del PSOE con la ley de amnistía: "primero no iba a haber amnistía, después no se iba a amnistiar el terrorismo, luego se iba a amnistiar el terrorismo pero un poquito. Al final amnistían el terrorismo, la malversación, la corrupción y la alta traición. Lo han acatado todo, hasta las multas".

El líder del PP ha reprochado la ausencia del debate de Pedro Sánchez indicando que “hasta él se ve incapaz de dar la cara por este delirio”. “Sánchez lo tiene por delante no es una legislatura, es una agonía de un presidente que se mantendrá solo si Puigdemont quiere, sólo si Puigdemont quiere. Lo más triste es que todo hace que su final esté más cerca, todo el daño causado no valdrá de nada, las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este Gobierno”, ha indicado Feijóo.

“No subestimen la inteligencia de los españoles, no vengan con convivencia porque la amnistía aplasta derechos, no vengan con justicia porque quieren sortearla, no vengan con democracia porque porque liquidan la separación de poderes, no vengan con igualdad porque la liquidan con prebendas; no vengan con reconciliación porque la amnistía divide a Cataluña y España en dos”, ha insistido Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo además ha dedicado dardos a Patxi López recordándole que fue lehendakari “gracias a los votos del PP y no de los independentistas” y que “su discurso ha sido tan vergonzoso su discurso que hasta Ábalos se ha ido del hemiciclo”.

Gritos de “Koldo, Koldo” al PSOE

Cuando ha intervenido Patxi López, portavoz del PSOE, ha comenzado agradeciendo a Francina Armengol que le ceda la palabra subrayando que “es una presidenta legítima aprobada con los votos del Congreso de los Diputados” mientras se oían voces que coreaban “Koldo, Koldo”.

Patxi López, en busca de argumentos, ha comparado la amnistía con el matrimonio gay, “estoy convencido de que pasará el tiempo y y el PP comprarán la amnistía. Igual que ahora asumen leyes a las que se opusieron. Por ejemplo, votaron contra el matrimonio homosexual”.