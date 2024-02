Acaba la era Urkullu con el PNV desconcertado y mirando a la inquietante Galicia

Este viernes de despedida oficiosa, Urkullu ha afirmado que se mantendrá, "hasta el último día", en su intención de tratar de evitar "filtraciones" en torno a la fecha de las próximas elecciones autonómicas. Así ha respondido, de esta forma, a la parlamentaria del PP Laura Garrido, quien durante el pleno de control ha deseado "lo mejor" en su "nueva etapa" a Urkullu.

Garrido ha aprovechado una pregunta sobre la situación demográfica para aludir a la posibilidad de que el de este viernes sea el último pleno de control de la legislatura y para expresar sus buenos deseos en la nueva fase que afrontará Urkullu una vez deje de ser lehendakari.

"Vivirá más tranquilo y tendrá más tiempo para dedicar a su familia, a su mujer, sus hijos y sus nietos", ha manifestado la parlamentaria del PP.

En su respuesta, Urkullu, cuya esposa, Lucía Arieta-Araunabeña, ha seguido el pleno desde la tribuna de invitados, ha agradecido "de corazón" las palabras de Garrido, a la que ha afirmado que "todavía tendremos ocasión de despedirnos".

"Al inicio me decías que hago bien en no decir cuándo serán las elecciones para que no haya filtraciones; me mantendré en eso hasta el último día", ha añadido Urkullu, en la que podría haber sido su última intervención en el Parlamento Vasco.