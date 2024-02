Cuenta atrás y "palpitaciones" por el 18F: objetivos y expectativas de PSOE y PP

En Moncloa están esperando como agua de mayo que se cumplan los malos augurios del PP, pero de no ser así, a partir del lunes, retomará una nueva fase de la negociación de la Ley de Amnistía

Aunque parezca extraño, el PSOE fía todas sus esperanzas a un buen resultado del BNG o, en su caso, un resultado adverso del PP, que, aun ganando, no le permita seguir manteniendo el Gobierno de la Xunta, tras las elecciones del domingo.

Entienden en la dirección del PSOE que esa sería “una estocada mortal” para Alberto Núñez Feijóo y para el PP, aunque no lo fuera en mayo para Pedro Sánchez ni para el PSOE, cuando perdió no ya un Gobierno autonómico, sino de media docena de ellos.

Es plantearles la cuestión y la respuesta de los dirigentes socialistas consultados es automática: “Pero nosotros tenemos el Gobierno de España y Feijóo no lo logró…”



En el entorno de Pedro Sánchez tienen asumido que su candidato para la presidencia de la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, va a obtener un pobre resultado, porque, en realidad, aspiran a sumar un bloque que impida gobernar al PP. Y ese bloque, de salirles las cuentas, solo puede estar liderado por la nacionalista Ana Pontón.

Sánchez se ha volcado con Besteiro, conscientes en Moncloa de su escaso tirón electoral.

En todo caso, esta circunstancia no empaña sus esperanzas, que han aumentado paulatinamente, desde que Feijóo decidió darse un “tiro en el pie”, cuando se puso a teorizar off the record ante 16 medios de comunicación sobre el modo o manera en el que concedería indultos a Carles Puigdemont y su tropa.

Desde entonces, andan entusiasmados en el PSOE, aprovechándose del traspiés de Feijóo y exagerando la nota todo cuanto pueden, para acabar concluyendo en una carta ante las autoridades de la UE que el líder popular ha cambiado de posición ante la Ley de Amnistía (aunque parece que él se refirió a las condiciones en las que se concederían indultos) y que ésta se parece mucho a lo planteado por el PSOE.

El síndrome 23-J persigue al PP y visto el tono que ha adquirido la segunda mitad de la campaña, a los populares les preocupa la posibilidad de que algo salga mal, como ocurrió el pasado mes de julio.

Aseguran los más hiperventilados en el PSOE que el patinazo de Feijóo va a tener una importante incidencia en el resultado electoral. Y que, de hecho, ya se está notando en los últimos trackings y sondeos, que no se publican, pero sí se contratan y se siguen al dedillo.

Conviene recordar que en todos esos trackings que mencionan en el PSOE, quien está subiendo es la candidata del BNG, no el del PSOE. Pero el objetivo de Sánchez en estas elecciones gallegas consiste en dejar “tocado” y quién sabe si “hundido” a Feijóo, en el caso de que el PP y su candidato, Alfonso Rueda, que fuera vicepresidente de Feijóo, no logre revalidar su presidencia este domingo.

Feijóo y Rueda, un tándem que decide la Xunta... y más cosas.



En el PP, por su parte, entonan el “virgencita que me quede como estoy” y cuentan con revalidar esa mayoría absoluta y, en sus últimos trackings aseguran tener 39 escaños de los 38 que se precisan para obtener la mayoría absoluta. Vamos que, con los números en la mano, pese a retroceder levemente, irían sobrados, pero en las filas populares no quieren confiarse.

Además, tras la polémica surgida después del encuentro con Feijóo y los periodistas y toda la tinta (y la sangre) que ha corrido a cuenta de sus palabras, no faltaría quien pretendiese responsabilizar a Feijóo de un eventual mal resultado.



En el PSOE, por su parte, están esperando como agua de mayo que se cumplan los malos augurios, pero de no ser así, a partir del lunes 19 de febrero, retomarán una nueva fase de la negociación de la Ley de Amnistía (en vía muerta coincidiendo con los tiempos electorales, como querían los socialistas) que concluirá previsiblemente en un acuerdo con Junts que buena parte de la cúpula socialista pretende dar por “justificado” por el supuesto “cambio de criterio” del PP en el tema de los indultos.

Y en eso están, mientras el comisario europeo Reynders asiste atónito a la incapacidad de los dos grandes partidos de ponerse de acuerdo en algo tan básico como la renovación del CGPJ, que lleva más de 5 años sin haber sido renovado, como manda la Constitución. Y Reynders ve cómo se atizan por una Ley de Amnistía que, de seguir por la línea que apunta, no pasará el filtro de los Tribunales Europeos. Continuará…