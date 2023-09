Surrealista: el aceite de oliva cuesta en Irlanda la mitad que en España

Tanto consumidores como agricultores de nuestro país se llevan las manos a la cabeza al conocer el precio del aceite en el extranjero. En España, según la marca, ronda los 10 euros el litro.

El precio del aceite de oliva virgen está alcanzando máximos históricos y parece no tocar techo. Hasta 10 euros el litro es el coste en algunos establecimientos esta misma semana. La sequía que sufrimos reduce su cosecha, por lo que hay menos oferta en el mercado, lo que unido a los gastos de producción, convierten este producto que no falta en ningún hogar español en un artículo de lujo.

Sin embargo, se da la paradoja de que en países como Irlanda cuesta la mitad que en España. Así lo ha demostrado Carlos Cruz, un tiktoker que lleva un año viviendo en ese país, que ha calentado las redes sociales al anunciar en un vídeo que lo que cuenta es completamente cierto. "En Dublín, el 27 de agosto un litro se vende a 4,70 euros", explica mostrando la botella y el importe. Mientras, su madre en un supermercado de Huelva hace lo propio y botella en mano se observa que la diferencia es abismal: 8,50 euros, es decir, prácticamente el doble, provocando el enfado de la gran mayoría de consumidores.

"Saquen sus conclusiones"

La noticia obedece a la pregunta al respecto que le hizo al tiktoker un amigo. El joven explica en la grabación que el salario mínimo en Irlanda es de mil ochocientos y pico euros, mucho más alto que en España, si bien matiza que "eso no quiere decir que Irlanda sea un país barato, porque no lo es, pero sí es verdad que en algunos productos de alimentación no hay tanta diferencia y hay artículos más baratos que en España. Saquen sus conclusiones", remata en el vídeo.

El precio del oro líquido bajará, según explicó el ministro de Agricultura, Luis Planas, esta semana, cuando llueva. "Si ahora empezara a llover intensamente cuatro semanas, automáticamente los precios caerían en picado", declaró. El ministro justificó el elevado precio que están teniendo que pagar en su cesta de la compra los españoles resaltando que el mercado está regulado por “la ley de la oferta y la demanda” y hay “campañas de mucha producción y precios bajos y campañas de baja producción y precios altos”.

Precisamente ahora con la llegada de la DANA, que está azotando al país con abundantes lluvias, podría ayudar a rebajar el precio de uno de nuestro producto emblemático de la dieta mediterránea. Sin embargo, puede ser un arma de doble filo en algunos puntos concretos porque puede suponer inundaciones. También hay que tener en cuenta el granizo que podría caer y que, desde luego, no ayudaría a mejorar la situación de nuestros campos.