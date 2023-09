El PSOE ya abre la puerta a una consulta en Cataluña que no llama “referéndum”

José Luis Ábalos admite que los socialistas podrían respaldar “alguna consulta sobre medidas, agenda o acuerdos” con Cataluña, aunque evita el término “referéndum de autodeterminación”

¿Después de la aprobación de una posible amnistía a cambio de los votos de los independentistas catalanes viene la posibilidad de un referéndum en Cataluña? Pues en el mundo del sanchismo todo el posible, y dirigentes del PSOE ya no descartan esta posibilidad, aunque como todo en el sanchismo las palabras se ocultan y no quieren hablar de referéndum, sino de consulta.

El que fuera todopoderoso secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, una de las personas que ascendió a Pedro Sánchez a liderar el PSOE y a la Moncloa, ha admitido públicamente la posibilidad de una consulta en Cataluña dentro de las negociaciones para hacer a Sánchez presidente.

Ábalos, en una entrevista en Plaza Radio, habla de que “podría plantearse alguna que otra cuestión como respaldar alguna consulta sobre medidas, agenda o acuerdos en Cataluña”, aunque como hemos dicho evita el término referéndum e indica que “no creo que se plantee la cuestión de ningún referéndum de autodeterminación”.

El ex ministro socialista y ex mano derecha de Pedro Sánchez justifica estas cesiones como la amnistía o una consulta con que "cuando se plantean medidas como estas se basan en la generosidad y la generosidad solo se puede hacer desde la grandeza, desde la fortaleza y no desde la debilidad, y no creo que perjudique a la democracia".

Además, José Luis Ábalos se jacta de que Pedro Sánchez aprobó los indultos y no le ha pasado factura, “recuerdo la polémica por los indultos. Fue tremendo. Finalmente se llevó a cabo y el resultado, políticamente, fue positivo. Nadie cuestiona aquello y se ha visto en las elecciones”, señala el exministro.