Debate de la amnistía en el Congreso: Vox da un balón de oxígeno a Pedro Sánchez

El líder del PP, Núñez Feijóo, defenderá el "no" a la amnistía con un discurso "serio" frente a la justificación bronca que se espera que Patxi López enarbole por parte del PSOE.

La primera norma del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, registrada el pasado 13 de noviembre en el Congreso de los Diputados como proposición de ley y con la única firma del PSOE, comenzará este martes a ser debatida en la sede de la soberanía nacional. Así, la amnistía, con el visto bueno del letrado mayor del Congreso, que también fue cargo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid cuando Sánchez era concejal, se someterá a una toma en consideración que concluirá -si no hay cambios de última hora- con una primera votación que aglutine 178 diputados a su favor, esto es, una mayoría absoluta.

El presidente del Partido Popular, @NunezFeijoo, va a defender la postura de millones de españoles.



El rechazo a la ley de amnistía es de una inmensa mayoría de españoles. pic.twitter.com/qdtCSB6RGT — Partido Popular (@ppopular) December 11, 2023

Se trata, en palabras de Borja Sémper, portavoz del PP, de una ley que "incluye a acusados de corrupción y de terrorismo" y que, por consiguiente, "que rechaza la inmensa mayoría de españoles". No solo eso. La amnistía era fervientemente rechazada, también, por todo el PSOE. "La amnistía no cabe", "eso no es planteable en un estado constitucional, porque sería suprimir el poder judicial", "no va a haber amnistía ni referéndum", aseguraban los socialistas, Pedro Sánchez a la cabeza, hasta que -casualmente-, tras los pasados comicios del 23J, se percataron de la necesidad de los siete votos de Junts y otros tantos de ERC para mantener a su gran líder en La Moncloa. "Un pago y un fraude político", tildan los populares consultados por ESdiario.

Feijóo defenderá el "no" a la amnistía frente a Patxi López

Sea como fuere, la realidad es la que es y de la necesidad hay que hacer virtud, como aseveró Pedro Sánchez en su debate de investidura mientras allanaba el "muro" que construyó a la oposición. "Mañana será Feijóo quien defienda la postura del PP", ratifican en el número 13 de la calle de Génova, porque la amnistía "es una ley que rechaza una inmensa mayoría de españoles de forma transversal, de una y otra ideología", añaden las fuentes del PP consultadas.

"Debemos apostar por la convivencia [y aprobar la amnistía] para consolidar los avances logrados en estos cuatro años", justifica, así, la norma el líder del PSOE y presidente del Gobierno. Las tales bondades de la ley de amnistía, sin embargo, llama la atención, no serán defendidas por un Pedro Sánchez que, encargándole la faena a su portavoz en el Congreso, Patxi López, estará ausente en el Pleno del Congreso.

Pedro Sánchez y Jorge Javier Vázquez se parten de risa por el mediador salvadoreño de la amnistía en la presentacion de "Tierra firme". Los ministros en primera fila corean el jolgorio.



El PSOE hace bromas de una negociación inconstitucional.



Vaya tropa.pic.twitter.com/LouEdayXau — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) December 11, 2023

En todo caso, reconocen fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por este periódico, "a nosotros nos va a venir bien". Y es que, previsiblemente, "Patxi va a salir desaforado", describen desde Génova; y "aunque es malo para España", en términos de estrategia política, "a nosotros [que salga Patxi López] nos viene bien para mostrar una alternativa moderada". Frente al "Patxi mitinero", catalogan a ESdiario, Feijóo mostrará una oposición "dura pero ponderada".

Mañana es el primer paso para levantar el muro entre españoles.



La primera ley de la legislatura que se va a debatir en el Congreso es la ley de amnistía. La misma ley que el Gobierno rechazaba por inconstitucional. pic.twitter.com/8oqM0tmxHs — Partido Popular (@ppopular) December 11, 2023

Este martes, tildan los mismos populares, "Feijóo dará la posición conocida del PP sobre la amnistía" pero, no lo ocultan, "la foto será lo importante". O dicho en otras palabras, mañana se visualizará al presidente del "partido que ha ganado las elecciones y que es el mayoritario en el Congreso", defender una férrea oposición a la ley que ha permitido a "un presidente del Gobierno ausente" mantenerse en el poder. Esa es, precisamente, la imagen que Feijóo pretende trasladar.

Vox pone en bandeja el discurso de Patxi López

Como un regalo caído del cielo para Pedro Sánchez ha aparecido, una vez más, Vox. Si el PSOE, Patxi López singularmente, tenía alguna duda de por dónde enfocar la defensa de la amnistía, de la mano -primero- de Santiago Abascal y -posteriormente- de Ignacio Garriga, han ratificado la estrategia a seguir.

Del “habrá un momento” en el que el pueblo querrá “colgar de los pies” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afirmó Santiago Abascal en una entrevista a un medio de Argentina, Vox pasó al hay que "recordar la suerte de muchos dictadores. Y a eso algunos le llaman odio, pero no es odio, eso es historia” de Ignacio Garriga, el número dos de Vox. Lejos de retractarse, los de Abascal siguen con su inexorable escalada de improperios hacia Pedro Sánchez, el PSOE en general, y, de paso, hacia el PP y su "falta de huevos" y, en suma, todo lo que se les ponga por delante.

Ignacio Garriga responde a Feijoo y defiende «tantos muros como sean necesarios» para parar el golpe de Estado de Sánchez https://t.co/gb2IkQYbSn pic.twitter.com/yftrFzVmcw — La Gaceta de la Iberosfera (@gaceta_es) December 11, 2023

"Vox hace oposición a la oposición", inciden a ESdiario, con notoria estupefacción, desde Génova. "Nuestra posición es diferente en postura y forma a la de Vox", señala una persona muy próxima a Feijóo. "Las palabras [de Abascal] son del todo censurables", remarcan desde el PP, y, en el plano político, las consideran "un balón de oxígeno para Pedro Sánchez".

En conclusión, Patxi López hará este martes, muy previsiblemente, referencia a estas afirmaciones de Vox posicionando, así, al revalidado presidente del Gobierno como el salvador, con la amnistía en mano, de la "deriva trumpista" de Vox, como Sánchez ya catalogó, que condicionaría al Gobierno de Feijóo. Es decir, la amnistía salvó a España de la deriva reaccionaria de la ultraderecha de Vox: el discurso que mantuvo Pedro Sánchez en su investidura y el enfoque que ahora mantendrá Patxi López este martes en la toma en consideración de la ley. Y Vox se lo ha puesto en bandeja. "Siempre que el Gobierno está en apuros, Vox sale en su defensa", rematan las mismas fuentes del PP.