El PSOE se desploma por la amnistía: PP y Vox lograrían una mayoría absoluta

Pedro Sánchez se desploma por la amnistía. Así, el Partido Popular lideraría las elecciones generales con el 37,4% de los votos y 153 escaños, incrementando su respaldo en 16 diputados desde el 23 de julio, según una encuesta realizada por Sigma Dos para El Mundo.

Por su parte, Vox alcanzaría el 11,4% de los votos y 25 escaños, disminuyendo en ocho respecto a su actual representación. No obstante, la suma de ambas fuerzas de derecha totalizaría 178 parlamentarios, dos más de los necesarios para una investidura en la primera vuelta.

El PSOE mantendría la segunda posición pero perdería tres diputados (quedando en 118) y disminuiría su intención de voto en 1,2 puntos, pasando del 31,7% al 30,5%. Esta disminución coincide con el registro en el Congreso de la Ley de Amnistía y con la reunión entre representantes socialistas y los de Junts, liderados por el -todavía- prófugo Carles Puigdemont, en Ginebra. Sumar experimentaría una caída más pronunciada, descendiendo de 31 a 27 escaños.

Esta es la primera vez desde el 23 de julio que la suma de PP y Vox supera la mayoría absoluta en el Congreso. En las entregas mensuales más recientes de Sigma Dos, el PP ha continuado aumentando su intención de voto, destacando el incremento a expensas principalmente de Vox (12,9%), pero también del PSOE (7%).

Feijóo intervendrá este martes en el Pleno de la ley de amnistía

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este lunes en TeleCinco que intervendrá este martes en el inicio de la tramitación de la amnistía en el Congreso porque se debe a la mayoría “frente a una coalición reaccionaria”, y afirma que esconderse “después de esta tropelía y atropello a nuestra democracia, Estado de derecho y separación de poderes, sería cobarde”.

Critica Feijóo, además, que la ley de amnistía sea la primera de una legislatura en la que se pretende que en España no haya igualdad, que el Gobierno pueda condonar delitos a culpables “y solo nos falta que culpe a inocentes”. Advierte de que no se someterá a los “paripés de comisiones de trabajo” que tiene Sánchez con los partidos independentistas y que no va a blanquearle. “Tenemos las instituciones, el Congreso y el Senado y no necesitamos comisiones”, destaca el líder del PP.

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende dejar sin efecto condenas de sedición, malversación de fondos públicos y terrorismo.



Es incompatible con la Unión Europea y con el Estado de derecho. pic.twitter.com/qNQqadANJE — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 11, 2023

“Me da la sensación de que Sánchez, además de patrocinar su libro intenta blanquear las reuniones clandestinas en Suiza y Bruselas con mediadores que nadie sabe lo que cuesta, ni quien les paga”. “Le pediré información al respecto, y si no, lo investigaremos”, asevera con rotundidad.