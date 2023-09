Feijóo debuta "a lo grande" en el Congreso arropado por los suyos

Entre aplausos y rodeado de barones territoriales, diputados y senadores del PP, así encara Feijóo su investidura. "Domina la situación", asevera un muy cercano al líder del PP.

Ambiente pletórico y de máxima expectación mediática en el Congreso. Y el indudable protagonista es Alberto Núñez Feijóo. "Es su debut", señala a este periódico una persona de la máxima confianza del líder del PP. No está solo. Le acompañan todos los barones territoriales, a excepción de las presidentas de Cantabria y Baleares, María José Sáenz de Buruaga y Marga Prohens -por justificados problemas de agenda-, todos los diputados populares , un buen número de senadores, el Alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, y tantos otros de Feijóo que no se han querido perder esta histórica jornada de investidura.

Alberto Núñez Feijóo llega rodeado de todo su equipo



Además de sus más cercanos colaboradores, una marabunta de simpatizantes se reunieron a las puertas del Congreso para aplaudir la paulatina llegada de los líderes territoriales del PP y, con un gran clamor, la llegada de Núñez Feijóo. También se escucharon fuertes pitadas a Sánchez. Y como anécdota, Gabriel Rufián coincidió en su llegada con Ayuso y Juanma Moreno, lo que le conllevó ser recibido entre unos aplausos que, en realidad, iban para la Presidenta de la Comunidad de Madrid y su homólogo en Andalucía.

El contundente discurso de Feijóo

"La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga", con estas impactantes palabras Feijóo daba comienzo a su discurso de investidura. Y lejos de haber "cambiado de opinión", como diría Pedro Sánchez, acto seguido lo dejó claro: "Con esto bastaría, ¿no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabra. Y sobre todo tengo un deber que no voy a eludir", zanjó.

Alberto Núñez Feijóo: "En el proyecto que vengo a presentarles no figura la amnistía"



"Está dominando la situación como si llevara diez años en la Cámara", celebra una persona de la máxima confianza del candidato popular a la Presidencia del Gobierno. "El discurso es muy contundente", incide a ESdiario.

"Me siento representante de otros ciudadanos (la mayoría) que el 23 de julio votaron a partidos que tampoco llevaban en sus programas: ni amnistía, ni autodeterminación, ni ninguna otra fórmula equivalente o análoga. Me debo a todos ellos. Me debo a quienes clamaron igualdad este domingo en las calles de Madrid. Me debo a la mayoría de los españoles", incidió el líder del PP durante su discurso.

Feijóo habla del control de las instituciones de Pedro Sánchez



Y frente a él, escuchándolo con incontrolables muecas, Pedro Sánchez. "Mira a Sánchez directamente cuando el texto lo requiere", explica a este periódico el muy próximo a Feijóo consultado.

Ganar el relato

Tal y como avanzamos en ESdiario, sabiendo que la investidura de Feijóo está abocada a la imposibilidad, son realistas desde Génova, el PP tiene dos claros objetivos: uno, ganar el relato y, dos, mostrar una fortaleza basada en la unidad.

Así, los de Feijóo buscan inferir el gran apoyo cosechado en las calles madrileñas -un input de ánimo- al relato: que Pedro Sánchez quede totalmente expuesto. Porque "más importante que ser Gobierno es ser alternativa", asegura a ESdiario una muy conocida diputada popular. Y de eso va el discurso de Feijóo: de "denunciar las tropelías de Sánchez" y de explicar el "proyecto alternativo del PP".