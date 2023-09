Armengol, denunciada por el enriquecimiento de su marido Joan Nadal

Foro España denuncia ante la fiscalía a la presidenta del Congreso por las publicaciones de 'El Debate' sobre el crecimiento económico de su marido, a la par que el ascenso político suyo.

Desde luego no se puede decir que Francina Armengol no haya entrado con fuerza en el panorama político nacional. La que fuera presidenta de las Islas Baleares durante siete años ha dado el salto a la presidencia del Congreso y ahora el foco se centra más en su figura. Para empezar, la polémica de las lenguas cooficiales en el Congreso, permitiendo utilizar el catalán, gallego, euskera, aranés, etc. incluso antes de que la norma fuera aprobada.

Ahora la socialista vuelve a estar en el punto de mira. En concreto ella y su marido, el empresario balear Joan Nadal. Según han publicado estos días en ‘El Debate’, la pareja de la presidenta del Congreso ha ido creciendo económicamente a raíz del ascenso político de su pareja. Tal y como informa este medio, Nadal habría pasado de facturar cero euros a ingresar la nada desdeñable cantidad de 4,3 millones de euros cuando Armengol fue elegida presidenta de Baleares.

Se trata de un empresario del sector de la jardinería y que posee en propiedad los viveros 'Jardins de Tramuntana', en Palma. Esta sociedad también recibió 1,4 millones en ayudas de los ministerios de Economía e Industria durante la pandemia. Es por ello, a raíz de estas publicaciones, que el Foro España Cívica ha presentado una denuncia ante la fiscalía del Tribunal Supremo para que se investigue tanto a Armengol como a su marido y si estos hechos fueran constitutivos de uno o varios delitos.

Así reza el documento que han mandado y al que ha tenido acceso ESdiario. En él, a nombre de Mariano Gomá Otero, presidente de esta entidad, quieren poner en conocimiento de la justicia estas informaciones publicadas en los medios para investigar un posible trato de favor hacia su marido haciendo valer su posición en las altas instancias políticas. Un trato de favor que califican de “grosero”.

Ahora el Alto Tribunal tendrá que estudiar la demanda y próximamente anunciarán si la admiten a trámite. Desde luego, si la fiscalía considera que hay motivos suficientes para iniciar una investigación sobre la presidenta del Congreso, sería un contratiempo para este inicio de andadura en su nueva posición y tras el dar el salto a la política nacional.