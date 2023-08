El líder del PP catalán pone la cara roja a Sánchez y Bolaños: "El panoli..."

Si hay un político en España que sepa bien como se las gastan los independentistas, ese es el líder del PP catalán, Alejandro Fernández. Acostumbrado como está a cantarles las cuarenta semana tras semana a los dirigentes de ERC y Junts, Fernández ha lanzado un consejo a Pedro Sánchez con la ironía que le caracteriza. Para que no sea un nuevo "panoli":

Cantaba B.B King,

"Fool me once, shame on you,

Fool me twice, shame on me"

Si me permitís una traducción de andar por casa,

"Si me engañas una vez, avergüenzate tú,

Si me engañas dos veces, el panoli soy yo"

Esa sabia frase sirve para cualquier ámbito de la vida, negociaciones…