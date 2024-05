Macarena Olona confiesa su amor a dos jóvenes políticos y pone celoso a Vox

La ex dirigente de Vox pide votar a dos nuevos candidatos en las elecciones europeas y sube dos fotos sugerentes para que “den un buen meneo al tablero político”

La ex dirigente de Vox, Macarena Olona, pide votar a dos nuevos políticos que se presentan a estas elecciones europeas, y como era de esperar, no son de la formación de Santiago Abascal, cuyos militantes se han puesto celosos ante los nuevos amores de Olona. En concreto, la que fuera en su día lideresa de Vox pide ahora votar al Frente Obrero y al nuevo partido del comunicador Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta.

Por si queda alguna duda, Macarena Olona ilustra su petición de voto con dos fotos sugerentes de Roberto Vaquero -líder del Frente Obrero y habitual en tertulias de YouTube y de televisión como el programa Horizonte de Íker Jiménez- y de Alvise Pérez.

Macarena Olona justifica votar a estos nuevos candidatos en que “el tablero político español necesita un gran meneo” y considera que tanto Roberto Vaquero de Frente Obrero como Alvise Pérez “son versos sueltos de un sistema se está revolviendo”. “Aunque me separan grandes diferencias con los dos, espero que obtengan escaño. Y que le den un buen meneo al tablero político español”, subraya.

Estas declaraciones de Macarena Olona han supuesto algún reproche de algún militante de su ex partido, Vox, que apuntan a la ex dirigente que “está muy bien que tengas diferencias con Vox pero que Alvise le arrebate un escaño a Vox no es una buena noticia”, señalan, considerando que Se Acabó la Fiesta puede restar votos a los de Abascal.

Otros recriminan el apoyo al Frente Obrero, partido que se define marxista e incluso estalinista: “me asombra que ahora defiendas el comunismo, que es de dónde viene Roberto Vaquero”. Uno que se mete por medio de la discusión es el actor Willy Toledo, famoso por su posición de izquierda radical, ironizando que” el sistema es que no pega ojo desde que se enteró de que estos dos mataos se presentan a las europeas”. A lo que Olona contesta con un “tonto de los cojones”.