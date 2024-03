Susana Díaz amarga el 8M a Sánchez: manifiesto para echar a los puteros del PSOE

Feministas socialistas históricas firman un documento y dan un toque a Ferraz exigiendo expulsar a quien haya consumido prostitución justo cuando salen informaciones en el caso Koldo

La ex presidenta de Andalucía y ex rival de Pedro Sánchez, Susana Díaz, defenestrada en el Senado y en tertulias televisivas, ha reaparecido el 8 de marzo, Día de la Mujer, con un manifiesto que mete el dedo en la llaga del caso Koldo. En plena tormenta de corrupción, Susana Díaz y las feministas históricas del PSOE piden al partido expulsar a los puteros y a las personas que hayan consumido prostitución, justo después de que salieran bizums de “putas” en las conversaciones de la trama de Koldo García Izaguirre.

El manifiesto ha sido impulsado por feministas históricas socialistas como Amelia Valcárcel, la ex ministra Matilde Fernández o la ex portavoz de Igualdad en el Congreso, Ángeles Álvarez. Estas socialistas precisamente han sido muy críticas con Pedro Sánchez en temas como la aprobación de la ley trans. Hasta Amelia Valcárcel protagonizó un acto con Alberto Núñez Feijóo dándole “su confianza”.

El manifiesto, además de las impulsoras y críticas con Sánchez como Susana Díaz, también ha recibido la firma de sanchistas -o ex sanchistas- como la ex vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, o la ex directora de Comunicación del PSOE, Maritcha Ruiz Mateos.

Las firmantes solicitan ampliar el código ético interno del PSOE para que “sea coherente con la postura abolicionista de la prostitución” y que se incluya “la expulsión de los cargos públicos que soliciten, acepten u obtengan un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración del tipo que sea”.

Asimismo, que se incorpore “el rechazo explícito al ultrajante negocio de la prostitución condición inexcusable para el cumplimiento del principio de ejemplaridad de los cargos públicos, siendo su incumplimiento motivo de expulsión”. Es decir, que todos los cargos del PSOE estén obligados a ir en contra de la prostitución.